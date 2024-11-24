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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 1059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 12:13
Цитата:
тоже где-то в пабликах слышал, гла вреда хотят сменить. это фейк?
maxsaf:
Ещё где-то в левых пабликах промелькнула новость, что форум НГ закроют
Ещё где-то в левых пабликах промелькнула новость, что форум НГ закроют
тоже где-то в пабликах слышал, гла вреда хотят сменить. это фейк?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3464
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 12:46
Цитата:
Спасибо, стало постабильнее.
Да просто не нравится мне этот постоянный срач на форуме. Изредка почитываю, без эмоций. Рад, что еще не все форумчане оскотинились.
таноми52:
как Ваше драгоценное здоровье
как Ваше драгоценное здоровье
Спасибо, стало постабильнее.
Да просто не нравится мне этот постоянный срач на форуме. Изредка почитываю, без эмоций. Рад, что еще не все форумчане оскотинились.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 13:21
Цитата:
Да вот же уже организовали, которую уже вычистили, и не первый раз кстати..
О как же подгорело..
Один коммент по пьяне про геев и все, не могут умолкнуть..
Ругаться им надо который день..
Девятеро в тельняшках..
electro:
аноми, макс, вит, електрон, и все, кому не похрен, а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.
аноми, макс, вит, електрон, и все, кому не похрен, а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.
Да вот же уже организовали, которую уже вычистили, и не первый раз кстати..
О как же подгорело..
Один коммент по пьяне про геев и все, не могут умолкнуть..
Ругаться им надо который день..
Девятеро в тельняшках..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1022
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 14:33
Цитата:
Вы знаете, вне зависимости от наблюдения мной сурка, мне нас...ть на факт его существования. Сурок как-то живет себе в поле, как-то коммуницирует с другими сурками с чего бы вдруг мне принимать в этом живое участие?
Цитата:
И снова, вместо того чтобы оценить картину полнее вы ограничиваетесь "парадоксом". У нас женщины например стали более сознательными. Там где раньше терпели дома пьянчугу-бурагоза теперь стали чаще отправлять его в вытрезвитель. В целом население стало менее терпимым к распитию в подъездах дворах и прочих общественных местах и вместе с тем чаще обращаются именно в полицию а не занимаются разгоном алкашей самостоятельно. Так что пить-то стали меньше, но и терпеть правонарушения оставшихся тоже стали меньше. Возможно что пропорция этих составляющих говорит о необходимости увеличения "мест отдыха"
Эл-починно:
Начнём сначала? Вы сурка в поле видите? А он там есть!
Начнём сначала? Вы сурка в поле видите? А он там есть!
Вы знаете, вне зависимости от наблюдения мной сурка, мне нас...ть на факт его существования. Сурок как-то живет себе в поле, как-то коммуницирует с другими сурками с чего бы вдруг мне принимать в этом живое участие?
Цитата:
Эл-починно:
Парадокс
Парадокс
И снова, вместо того чтобы оценить картину полнее вы ограничиваетесь "парадоксом". У нас женщины например стали более сознательными. Там где раньше терпели дома пьянчугу-бурагоза теперь стали чаще отправлять его в вытрезвитель. В целом население стало менее терпимым к распитию в подъездах дворах и прочих общественных местах и вместе с тем чаще обращаются именно в полицию а не занимаются разгоном алкашей самостоятельно. Так что пить-то стали меньше, но и терпеть правонарушения оставшихся тоже стали меньше. Возможно что пропорция этих составляющих говорит о необходимости увеличения "мест отдыха"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 14:39
Цитата:
Да пожалуй соглашусь. Нет воспитания и культуры пития. Если на западе выпил слегка, для поднятия настроения, то в Казахстане походу сразу правонарушения наружу лезут - не хорошо это.
Карачун:
но и терпеть правонарушения оставшихся тоже стали меньше.
но и терпеть правонарушения оставшихся тоже стали меньше.
Да пожалуй соглашусь. Нет воспитания и культуры пития. Если на западе выпил слегка, для поднятия настроения, то в Казахстане походу сразу правонарушения наружу лезут - не хорошо это.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 14:41
Цитата:
Вообще-то пятый
Цитата:
Хорошие программы Абаев пишет
Аналогов в мире нет получается
Цитата:
Нет я же не ты
У нас магазины каждый день открыты
Это у вас за месяц надо закупаться всем чтобы покушать в воскресенье Цитата:
-Бэрримор а что Геи бомбят Украину?
-Нет потомучто ЛГБТ в России запрещено сэр
-А кто тогда бомбит?
-пи****сы сэр
Вишь даже без вопроса)
Цитата:
В левых это в каких? Социалистических что-ли
Цитата:
Лучшеб ты пил
Хоть чем-то тогда можно было объяснить твою неадекватную необразованность)
maxsaf:
Ахах, так ты третий, который даже не помнит, кто и как спалил?
Ахах, так ты третий, который даже не помнит, кто и как спалил?
Вообще-то пятый
Цитата:
maxsaf:
Типичное поведение программы мониторинга интернета от бывшего министра Абаева
Типичное поведение программы мониторинга интернета от бывшего министра Абаева
Хорошие программы Абаев пишет
Аналогов в мире нет получается
Цитата:
Эл-починно:
Зато рыбу берёт сегодня, что бы всю неделю потом воняло
Зато рыбу берёт сегодня, что бы всю неделю потом воняло
Нет я же не ты
У нас магазины каждый день открыты
Это у вас за месяц надо закупаться всем чтобы покушать в воскресенье Цитата:
maxsaf:
Если в конце добавлять "Это фейк?" Обязательно с вопросительным знаком, то можно вообще любую чушь писать
Если в конце добавлять "Это фейк?" Обязательно с вопросительным знаком, то можно вообще любую чушь писать
-Бэрримор а что Геи бомбят Украину?
-Нет потомучто ЛГБТ в России запрещено сэр
-А кто тогда бомбит?
-пи****сы сэр
Вишь даже без вопроса)
Цитата:
maxsaf:
Ещё где-то в левых пабликах промелькнула новость, что форум НГ закроют из-за одного пользователя. Это тоже фейк?
Ещё где-то в левых пабликах промелькнула новость, что форум НГ закроют из-за одного пользователя. Это тоже фейк?
В левых это в каких? Социалистических что-ли
Цитата:
maxsaf:
кстати, я не пью
кстати, я не пью
Лучшеб ты пил
Хоть чем-то тогда можно было объяснить твою неадекватную необразованность)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 14:47
Цитата:
А я думал жирик не авторитет и сравнивать себя с ним это смешно, ну ладно Цитата:
А что плохого?
Как будто от твоего или Макса принципиального мнения тут что-то изменится
Сидим хихикаем
Ни о какой серьезности речи и нет Цитата:
Ну нет
Я и раньше тут писал
Хорошо маскируясь Цитата:
Серый волк занимался тем же самым
Только более неадекватно
Но ему можно
Он же ваш Цитата:
Пусть так
Я хотябы геев не защищаю проводя опросы и возмущаясь на редакцию
таноми52:
Ну и самомнение! Как у твоего "коллеги" И близко не стоял
Ну и самомнение! Как у твоего "коллеги" И близко не стоял
А я думал жирик не авторитет и сравнивать себя с ним это смешно, ну ладно Цитата:
таноми52:
Это называется "беспринципность", как бы ты там, внутри себя, её ни оправдывал.
Это называется "беспринципность", как бы ты там, внутри себя, её ни оправдывал.
А что плохого?
Как будто от твоего или Макса принципиального мнения тут что-то изменится
Сидим хихикаем
Ни о какой серьезности речи и нет Цитата:
таноми52:
Только если как читатель А как участник форума с 2019 г.
Только если как читатель А как участник форума с 2019 г.
Ну нет
Я и раньше тут писал
Хорошо маскируясь Цитата:
таноми52:
время начал всех оплёвывать, хамить старшим, короче, стал первым,(да, пожалуй, и единственным), кто перешёл пределы человеческого уважения на форуме
время начал всех оплёвывать, хамить старшим, короче, стал первым,(да, пожалуй, и единственным), кто перешёл пределы человеческого уважения на форуме
Серый волк занимался тем же самым
Только более неадекватно
Но ему можно
Он же ваш Цитата:
maxsaf:
Низкая социальная ответственность
Низкая социальная ответственность
Пусть так
Я хотябы геев не защищаю проводя опросы и возмущаясь на редакцию
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 14:52
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