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≡ "Знаю, что могу кому-то помочь" - Акцию "Найдите своего генетического близнеца" провели в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50563
"Знаю, что могу кому-то помочь" - Акцию "Найдите своего генетического близнеца" провели в Костанае
Отправлено: 24.11.24 - 14:10
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Цель акции – привлечение новых участников в Национальный регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Эти клетки необходимы для лечения более 70 заболеваний.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
173
Re: "Знаю, что могу кому-то помочь" - Акцию...
Отправлено: 24.11.24 - 14:10
#1
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Нету никаких стволовых клеток, всё это профанация чистой воды.
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