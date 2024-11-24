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Николай ВОРОНИН: Глупость тяжелее свинца
Николай ВОРОНИН: Глупость тяжелее свинца
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50562
Николай ВОРОНИН: Глупость тяжелее свинца
Отправлено: 24.11.24 - 09:45
О тяжести глупости говорит египетская поговорка. Но оказывается эта поговорка подходит больше нам, чем арабам. Я имею в виду действие нашей власти. Возьмём введение дифференцированного тарифа на услугу водоснабжения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7228
Re: Николай ВОРОНИН: Глупость тяжелее свинца
Отправлено: 24.11.24 - 09:45
Примеры глупостям можно приводить много. Что самое удивительное,иногда эти меры принимают вполне серьезные люди. Сам слышал своими ушами,депутат на ТВ утверждал,учащийся не пойдет за пивом или сигаретой,если магазин расположить дальше что метров от учебного заведения. Другой депутат говорит,чтобы дети не видели этих покупателей с распухшими лицами. А то что вытрезвитель в Рудном и не только,расположен аккурат напротив 11-й школы об этом никто не позаботился
Николай ВОРОНИН: Глупость тяжелее свинца
Отправлено: 24.11.24 - 12:47
Всё от того, что у нас власть - вещь в себе.
Сами себя "выбирают", сами себя назначают, сами за собой наблюдают (типа - контролируют), сами себя "наказывают" (без кавычек никак не получается)... И т.д. и т.п...
Народ для нашей власти - исключительно источник дохода. Дойная корова.
Не зря наше чиновничество из своих заграничных вояжей привозит исключительно "опыт", позволяющий поглубже залезть народу в карман, а что-то полезное для того же народа, да и страны вообще, им не интересно. Ибо всё это требует вложений в дело, а не в чей-то карман.
Так и существуем.
Пока не будет кардинально переписан закон о выборах, пока не исключат назначение "депутатов" по партийным спискам, пока кандидаты не будут вынуждены реально бороться за голоса избирателей в своих одномандатных округах... в стране не изменится абсолютно ничего.
[Исправлено: Skeptic, 24.11.2024 - 14:02]
Сами себя "выбирают", сами себя назначают, сами за собой наблюдают (типа - контролируют), сами себя "наказывают" (без кавычек никак не получается)... И т.д. и т.п...
Народ для нашей власти - исключительно источник дохода. Дойная корова.
Не зря наше чиновничество из своих заграничных вояжей привозит исключительно "опыт", позволяющий поглубже залезть народу в карман, а что-то полезное для того же народа, да и страны вообще, им не интересно. Ибо всё это требует вложений в дело, а не в чей-то карман.
Так и существуем.
Пока не будет кардинально переписан закон о выборах, пока не исключат назначение "депутатов" по партийным спискам, пока кандидаты не будут вынуждены реально бороться за голоса избирателей в своих одномандатных округах... в стране не изменится абсолютно ничего.
[Исправлено: Skeptic, 24.11.2024 - 14:02]
Re: Николай ВОРОНИН: Глупость тяжелее свинца
Отправлено: 24.11.24 - 12:51
Цитата:
Я мимо этого вытрезвителя практически каждый день прохожу или проезжаю. За все годы его существования в этом здании только пару-тройку раз видел там стоящую с неизвестной целью патрульную машину. Про обитателей этого заведения вообще не понятно - есть ли там вообще кто-то...
...
Кстати, шли разговоры о том, что в этих зданиях планировалось открытие медицинского училища...
Почему бы НГ не сделать запрос на эту тему в областные власти. Вопрос с открытием училища решается или передумали?
сайлау курманов:
Я мимо этого вытрезвителя практически каждый день прохожу или проезжаю. За все годы его существования в этом здании только пару-тройку раз видел там стоящую с неизвестной целью патрульную машину. Про обитателей этого заведения вообще не понятно - есть ли там вообще кто-то...
...
Кстати, шли разговоры о том, что в этих зданиях планировалось открытие медицинского училища...
Почему бы НГ не сделать запрос на эту тему в областные власти. Вопрос с открытием училища решается или передумали?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2419
Николай ВОРОНИН: Глупость тяжелее свинца
Отправлено: 24.11.24 - 13:30
Цитата:
Сделаем.
Skeptic:
Кстати, шли разговоры о том, что в этих зданиях планировалось открытие медицинского училища... Почему бы НГ не сделать запрос на эту тему в областные власти. Вопрос с открытием училища решается или передумали?
Кстати, шли разговоры о том, что в этих зданиях планировалось открытие медицинского училища... Почему бы НГ не сделать запрос на эту тему в областные власти. Вопрос с открытием училища решается или передумали?
Сделаем.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1303
Re: Николай ВОРОНИН: Глупость тяжелее свинца
Отправлено: 24.11.24 - 13:53
Водоканал не только фото показаний требует, но и видеосьемку. Видел, как бабульку - божьего одуванчика, вместе с таким же дедом отправили восвояси из за некачественной видеосъёмки показаний приборов учёта. Им, видимо, Кустурицу подавай, со сценарием. Меня тоже пытались нагнуть, но пригрозил, что буду отправлять показания заказным письмом, а это пара недель, поскольку в договоре сказано, обязан, а каким образом, не сказано. Так что имею право
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