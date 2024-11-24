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≡ Голубцы бывают разные - С грибами, гречкой, пшеном обязательно надо попробовать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50562
Голубцы бывают разные - С грибами, гречкой, пшеном обязательно надо попробовать
Отправлено: 24.11.24 - 12:17
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Голубцы - блюдо-трансформер, предполагающее множество вариантов. Даже если вы приверженец классики, то есть мяса и риса, обернутого капустным листом, отступите от канона на пару сантиметров в сторону, подразните вкусовые рецепторы. Вдруг спасибо скажут.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
235
Re: Голубцы бывают разные - С грибами, гречкой, пшеном...
Отправлено: 24.11.24 - 12:17
#1
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Я едок тот ещё привередливый, и как кулинар - профи. Но здесь могу только сказать - зашло !Реально интересный рецепт.
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