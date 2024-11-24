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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 08:56
#14371
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Цитата:
maxsaf:
Что тут оскорбительного?

Убедили. Восстановил комментарий.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4122
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:24
#14372
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Цитата:
abaika95:
А я как Жириновский


Ну и самомнение! Как у твоего "коллеги"
И близко не стоял!
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4122
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:30
#14373
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Цитата:
abaika95:
Я просто в шахматы играю Где тут я за белых А в другом месте за черных


Это называется "беспринципность", как бы ты там, внутри себя, её ни оправдывал.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4122
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:41
#14374
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Цитата:
abaika95:
Почему на заре? Я с 2014 тут


Только если как читатель
А как участник форума с 2019 г.
Отлично помню, как вернулась с отдыха, а тут один недоросль мой ник на форуме треплет
И как он радовался, что его заметили, а спустя некоторое время начал всех оплёвывать, хамить старшим, короче, стал первым,(да, пожалуй, и единственным), кто перешёл пределы человеческого уважения на форуме
Кстати, как бы себя не вёл 111-й, который на тот момент опять всех достал, он себе хамства тогда не позволял
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25051
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:41
#14375
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Цитата:
таноми52:
Это называется "беспринципность"

Низкая социальная ответственность :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25051
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:47
#14376
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Цитата:
Карачун:
То есть в вытрезвитель попасть стало гораздо сложнее

Логично, раз в соседней ветке обсуждается нехватка койко-мест и строительство филиалов вытрезвителей)) как только мест будет с избытком - план снова вырастет ;-)
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4122
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:50
#14377
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Цитата:
Карачун:
разве что только вами и вашими 13-14-ю сотоварищами,


Вот Вы молодец!
Чётко разделили на "ваших" и "наших", и даже подсчитали "наших"! :-x
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4122
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:57
#14378
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Цитата:
maxsaf:
Низкая социальная ответственность



:lol: :lol: :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1021
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 10:13
#14379
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Цитата:
таноми52:
даже подсчитали "наших"!

Вы немного невнимательны. Подсчитали люди сами себя в опросе. Я лишь воспользовался данными :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6031
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 10:39
#14380
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Друзья, всем мира, добра, удачного дня, хорошего настроения и по мере возможностей размножайтесь и плодитесь!

Цитата:
111:
Как то в русских пабликах бегает такая вот картинка




Эх, очень жаль конечно, что великие россияне прогноз Дмитрия Ивановича Менделеева не выполнили, по подсчетам великого русского ученого, в середине XX века в России должно было проживать около 300 миллионов человек, а к началу XXI века около 600 миллионов :-o :-o :-o.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 24.11.2024 - 11:53]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3463
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 11:45
#14381
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Цитата:
Kairat stayer:
очень жаль конечно, что великие россияне прогноз Дмитрия Ивановича Менделеева не выполнили


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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4122
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 11:52
#14382
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Цитата:
Карачун:
Подсчитали люди сами себя в опросе. Я лишь воспользовался данными


Тогда "данные" Вас подвели: лично я об опросе узнала постфактум
Так что опросы не показатель
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4122
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 11:54
#14383
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Козлов, как Ваше драгоценное здоровье (восточная вежливость)?
Редко стали на форуме появляться
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3694
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 12:05
#14384
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Цитата:
Карачун:
О подобной сегрегации электронов и уважаемых, разве что только вами и вашими 13-14-ю сотоварищами, "номерных" мне неизвестно.

Начнём сначала? Вы сурка в поле видите? А он там есть! 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3694
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 12:09
#14385
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Цитата:
Карачун:
Ну например у нас перестали целенаправленно охотиться на нетрезвых

А для чего тогда места расширяют? Марик вон сам их из подъезда выгоняет, никто их не забирает? Бомжей пьяных. А места в вытрезвители, как нестранно увеличивают. Парадокс! Пить же стали меньше, чем в 90-е.
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