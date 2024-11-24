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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 08:56
Цитата:
Убедили. Восстановил комментарий.
maxsaf:
Что тут оскорбительного?
Что тут оскорбительного?
Убедили. Восстановил комментарий.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:24
Цитата:
Ну и самомнение! Как у твоего "коллеги"
И близко не стоял!
abaika95:
А я как Жириновский
А я как Жириновский
Ну и самомнение! Как у твоего "коллеги"
И близко не стоял!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:30
Цитата:
Это называется "беспринципность", как бы ты там, внутри себя, её ни оправдывал.
abaika95:
Я просто в шахматы играю Где тут я за белых А в другом месте за черных
Я просто в шахматы играю Где тут я за белых А в другом месте за черных
Это называется "беспринципность", как бы ты там, внутри себя, её ни оправдывал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:41
Цитата:
Только если как читатель
А как участник форума с 2019 г.
Отлично помню, как вернулась с отдыха, а тут один недоросль мой ник на форуме треплет
И как он радовался, что его заметили, а спустя некоторое время начал всех оплёвывать, хамить старшим, короче, стал первым,(да, пожалуй, и единственным), кто перешёл пределы человеческого уважения на форуме
Кстати, как бы себя не вёл 111-й, который на тот момент опять всех достал, он себе хамства тогда не позволял
abaika95:
Почему на заре? Я с 2014 тут
Почему на заре? Я с 2014 тут
Только если как читатель
А как участник форума с 2019 г.
Отлично помню, как вернулась с отдыха, а тут один недоросль мой ник на форуме треплет
И как он радовался, что его заметили, а спустя некоторое время начал всех оплёвывать, хамить старшим, короче, стал первым,(да, пожалуй, и единственным), кто перешёл пределы человеческого уважения на форуме
Кстати, как бы себя не вёл 111-й, который на тот момент опять всех достал, он себе хамства тогда не позволял
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:41
Цитата:
Низкая социальная ответственность
таноми52:
Это называется "беспринципность"
Это называется "беспринципность"
Низкая социальная ответственность
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:47
Цитата:
Логично, раз в соседней ветке обсуждается нехватка койко-мест и строительство филиалов вытрезвителей)) как только мест будет с избытком - план снова вырастет
Карачун:
То есть в вытрезвитель попасть стало гораздо сложнее
То есть в вытрезвитель попасть стало гораздо сложнее
Логично, раз в соседней ветке обсуждается нехватка койко-мест и строительство филиалов вытрезвителей)) как только мест будет с избытком - план снова вырастет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:50
Цитата:
Вот Вы молодец!
Чётко разделили на "ваших" и "наших", и даже подсчитали "наших"!
Карачун:
разве что только вами и вашими 13-14-ю сотоварищами,
разве что только вами и вашими 13-14-ю сотоварищами,
Вот Вы молодец!
Чётко разделили на "ваших" и "наших", и даже подсчитали "наших"!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 09:57
Цитата:
maxsaf:
Низкая социальная ответственность
Низкая социальная ответственность
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1021
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 10:13
Цитата:
Вы немного невнимательны. Подсчитали люди сами себя в опросе. Я лишь воспользовался данными
таноми52:
даже подсчитали "наших"!
даже подсчитали "наших"!
Вы немного невнимательны. Подсчитали люди сами себя в опросе. Я лишь воспользовался данными
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6031
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 10:39
Друзья, всем мира, добра, удачного дня, хорошего настроения и по мере возможностей размножайтесь и плодитесь!
Цитата:
Эх, очень жаль конечно, что великие россияне прогноз Дмитрия Ивановича Менделеева не выполнили, по подсчетам великого русского ученого, в середине XX века в России должно было проживать около 300 миллионов человек, а к началу XXI века около 600 миллионов .
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 24.11.2024 - 11:53]
Цитата:
111:
Как то в русских пабликах бегает такая вот картинка
Как то в русских пабликах бегает такая вот картинка
Эх, очень жаль конечно, что великие россияне прогноз Дмитрия Ивановича Менделеева не выполнили, по подсчетам великого русского ученого, в середине XX века в России должно было проживать около 300 миллионов человек, а к началу XXI века около 600 миллионов .
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 24.11.2024 - 11:53]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3463
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 11:45
Цитата:
Kairat stayer:
очень жаль конечно, что великие россияне прогноз Дмитрия Ивановича Менделеева не выполнили
очень жаль конечно, что великие россияне прогноз Дмитрия Ивановича Менделеева не выполнили
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 11:52
Цитата:
Тогда "данные" Вас подвели: лично я об опросе узнала постфактум
Так что опросы не показатель
Карачун:
Подсчитали люди сами себя в опросе. Я лишь воспользовался данными
Подсчитали люди сами себя в опросе. Я лишь воспользовался данными
Тогда "данные" Вас подвели: лично я об опросе узнала постфактум
Так что опросы не показатель
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 11:54
Козлов, как Ваше драгоценное здоровье (восточная вежливость)?
Редко стали на форуме появляться
Редко стали на форуме появляться
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 12:05
Цитата:
Начнём сначала? Вы сурка в поле видите? А он там есть!
Карачун:
О подобной сегрегации электронов и уважаемых, разве что только вами и вашими 13-14-ю сотоварищами, "номерных" мне неизвестно.
О подобной сегрегации электронов и уважаемых, разве что только вами и вашими 13-14-ю сотоварищами, "номерных" мне неизвестно.
Начнём сначала? Вы сурка в поле видите? А он там есть!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 12:09
Цитата:
А для чего тогда места расширяют? Марик вон сам их из подъезда выгоняет, никто их не забирает? Бомжей пьяных. А места в вытрезвители, как нестранно увеличивают. Парадокс! Пить же стали меньше, чем в 90-е.
Карачун:
Ну например у нас перестали целенаправленно охотиться на нетрезвых
Ну например у нас перестали целенаправленно охотиться на нетрезвых
А для чего тогда места расширяют? Марик вон сам их из подъезда выгоняет, никто их не забирает? Бомжей пьяных. А места в вытрезвители, как нестранно увеличивают. Парадокс! Пить же стали меньше, чем в 90-е.
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