Отправлено: - 03:06

electro:а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.



maxsaf:

Со слов электрона, в Кустанае никто не застрахован от посещения этого заведения, даже добропорядочный гражданин идущий из гостей.

Цитата:Здоровое предложение. А казалось в вашем стане совсем все безнадежно.Цитата:Надеюсь вы еще помните что электрон не проживает на территории Казахстана. И все его утверждения, основанные на личном опыте, относятся только к периоду когда он здесь проживал.