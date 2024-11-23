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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:29
Цитата:
Ахах, так ты третий, который даже не помнит, кто и как спалил?
abaika95:
А спалили как? Когда Курчатов начал писать с ошибками? Удивительно
А спалили как? Когда Курчатов начал писать с ошибками? Удивительно
Ахах, так ты третий, который даже не помнит, кто и как спалил?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:31
Цитата:
Типичное поведение программы мониторинга интернета от бывшего министра Абаева
abaika95:
Я просто в шахматы играю Где тут я за белых А в другом месте за черных И ваши ходы я использую там При этом я объективно анализирую получается
Я просто в шахматы играю Где тут я за белых А в другом месте за черных И ваши ходы я использую там При этом я объективно анализирую получается
Типичное поведение программы мониторинга интернета от бывшего министра Абаева
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3692
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:33
Цитата:
Зато рыбу берёт сегодня, что бы всю неделю потом воняло!
maxsaf:
Типичное поведение программы мониторинга интернета от бывшего министра Абаева
Типичное поведение программы мониторинга интернета от бывшего министра Абаева
Зато рыбу берёт сегодня, что бы всю неделю потом воняло!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:33
Цитата:
Ты прав, это была не заря, а фееричный закат
[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 23:35]
abaika95:
Почему на заре? Я с 2014 тут
Почему на заре? Я с 2014 тут
Ты прав, это была не заря, а фееричный закат
[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 23:35]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:44
Цитата:
Странно, а в новостях промелькнуло что Украина и Казахстан вроде только ЗА. Или это фейк?
[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 23:47]
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления детей в определенные страны, где разрешена смена пола. Об этом сообщает ТАСС.
Странно, а в новостях промелькнуло что Украина и Казахстан вроде только ЗА. Или это фейк?
[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 23:47]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:46
Цитата:
Если в конце добавлять "Это фейк?" Обязательно с вопросительным знаком, то можно вообще любую чушь писать
Эл-починно:
А что геи бомбят Россию на 399 км?
А что геи бомбят Россию на 399 км?
Если в конце добавлять "Это фейк?" Обязательно с вопросительным знаком, то можно вообще любую чушь писать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:51
Ещё где-то в левых пабликах промелькнула новость, что форум НГ закроют из-за одного пользователя. Это тоже фейк?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 01:36
Цитата:
Почему ты врешь?
maxsaf:
тебе предлагал - ты уйдешь - я уйду. Ты отказался.
тебе предлагал - ты уйдешь - я уйду. Ты отказался.
Почему ты врешь?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 01:38
Цитата:
Кто это сказал, или очередная ложь?
Эл-починно:
что геи бомбят Россию на 399 км?
что геи бомбят Россию на 399 км?
Кто это сказал, или очередная ложь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 02:20
Цитата:
Законом запрещено? Нет. Терпи
111:
Почему ты врешь?
Почему ты врешь?
Законом запрещено? Нет. Терпи
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 03:06
Цитата:
Здоровое предложение. А казалось в вашем стане совсем все безнадежно.
Цитата:
Надеюсь вы еще помните что электрон не проживает на территории Казахстана. И все его утверждения, основанные на личном опыте, относятся только к периоду когда он здесь проживал.
electro:а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.
Здоровое предложение. А казалось в вашем стане совсем все безнадежно.
Цитата:
maxsaf:
Со слов электрона, в Кустанае никто не застрахован от посещения этого заведения, даже добропорядочный гражданин идущий из гостей.
Со слов электрона, в Кустанае никто не застрахован от посещения этого заведения, даже добропорядочный гражданин идущий из гостей.
Надеюсь вы еще помните что электрон не проживает на территории Казахстана. И все его утверждения, основанные на личном опыте, относятся только к периоду когда он здесь проживал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 03:18
Цитата:
Это не имеет никакого значения. Мое мнение формируется на основе полученной информации. Она может быть неправильной. Но здесь уважают мнение, даже если оно далеко от реальности, и искажено спиртосодержащими напитками кстати, я не пью
Карачун:
Надеюсь вы еще помните что электрон не проживает на территории Казахстана. И все его утверждения, основанные на личном опыте, относятся только к периоду когда он здесь проживал.
Надеюсь вы еще помните что электрон не проживает на территории Казахстана. И все его утверждения, основанные на личном опыте, относятся только к периоду когда он здесь проживал.
Это не имеет никакого значения. Мое мнение формируется на основе полученной информации. Она может быть неправильной. Но здесь уважают мнение, даже если оно далеко от реальности, и искажено спиртосодержащими напитками кстати, я не пью
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 03:32
Цитата:
maxsaf: Мое мнение формируется на основе полученной информацииВсе верно. Я имел ввиду предложить лишь корректировку. Настаивать ни намерения ни смысла не имеет. Если человеку хочется бултыхаться и плескаться в той же ароматной субстанции, я полностью уважаю его выбор.
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