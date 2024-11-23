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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 958 из 958«1...956957958
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:29
#14356
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Цитата:
abaika95:
А спалили как? Когда Курчатов начал писать с ошибками? Удивительно

Ахах, так ты третий, который даже не помнит, кто и как спалил? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:31
#14357
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Цитата:
abaika95:
Я просто в шахматы играю Где тут я за белых А в другом месте за черных И ваши ходы я использую там При этом я объективно анализирую получается

Типичное поведение программы мониторинга интернета от бывшего министра Абаева :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3692
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:33
#14358
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Цитата:
maxsaf:
Типичное поведение программы мониторинга интернета от бывшего министра Абаева

Зато рыбу берёт сегодня, что бы всю неделю потом воняло! :lol: 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:33
#14359
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Цитата:
abaika95:
Почему на заре? Я с 2014 тут

Ты прав, это была не заря, а фееричный закат :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 23:35]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:44
#14360
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Цитата:
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления детей в определенные страны, где разрешена смена пола. Об этом сообщает ТАСС.

Странно, а в новостях промелькнуло что Украина и Казахстан вроде только ЗА. Или это фейк?

[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 23:47]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:46
#14361
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Цитата:
Эл-починно:
А что геи бомбят Россию на 399 км?

Если в конце добавлять "Это фейк?" Обязательно с вопросительным знаком, то можно вообще любую чушь писать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:51
#14362
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Ещё где-то в левых пабликах промелькнула новость, что форум НГ закроют из-за одного пользователя. Это тоже фейк? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 01:36
#14363
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Цитата:
maxsaf:
тебе предлагал - ты уйдешь - я уйду. Ты отказался.

Почему ты врешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 01:38
#14364
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Цитата:
Эл-починно:
что геи бомбят Россию на 399 км?

Кто это сказал, или очередная ложь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 02:20
#14365
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Цитата:
111:
Почему ты врешь?

Законом запрещено? Нет. Терпи
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 03:06
#14366
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Цитата:
electro:а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.

Здоровое предложение. А казалось в вашем стане совсем все безнадежно.
Цитата:
maxsaf:
Со слов электрона, в Кустанае никто не застрахован от посещения этого заведения, даже добропорядочный гражданин идущий из гостей.

Надеюсь вы еще помните что электрон не проживает на территории Казахстана. И все его утверждения, основанные на личном опыте, относятся только к периоду когда он здесь проживал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 03:18
#14367
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Цитата:
Карачун:
Надеюсь вы еще помните что электрон не проживает на территории Казахстана. И все его утверждения, основанные на личном опыте, относятся только к периоду когда он здесь проживал.

Это не имеет никакого значения. Мое мнение формируется на основе полученной информации. Она может быть неправильной. Но здесь уважают мнение, даже если оно далеко от реальности, и искажено спиртосодержащими напитками :lol: кстати, я не пью ;-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.11.24 - 03:32
#14368
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Цитата:
maxsaf: Мое мнение формируется на основе полученной информации
Все верно. Я имел ввиду предложить лишь корректировку. Настаивать ни намерения ни смысла не имеет. Если человеку хочется бултыхаться и плескаться в той же ароматной субстанции, я полностью уважаю его выбор.
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