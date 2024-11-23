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≡ Что такое self-harm и как реагировать на эту проблему подростков - советы психолога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50559
Что такое self-harm и как реагировать на эту проблему подростков - советы психолога
Отправлено: 23.11.24 - 23:41
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Self-harm - способ причинить себе боль без намерения покончить с жизнью. Сейчас эта проблема приобретает массовый характер. Кандидат педагогических наук, психолог с углубленной специализацией на детях и семьях Дина МОРОЗОВА раскрыла для читателей «НГ» причинные механизмы самоповреждения.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
172
Re: Что такое self-harm и как реагировать на эту проблему...
Отправлено: 23.11.24 - 23:41
#1
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Боже мой ! Как же достали эти психолухи как говорит профессор Савельев. Да всыпать ремнём по заднее число, и все проблемы разрешаться. Только это надо делать не когда уже поздно, а с детства! Притчу знает наш психолог про яйца и цыганёнка? Если нет ищите в нете и вникните в неё, там глубочайший смысл жизни вложен! если конечно есть чем этот смысл уловить....
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