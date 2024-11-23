Re: Что такое self-harm и как реагировать на эту проблему...

Отправлено: - 23:41

Боже мой ! Как же достали эти психолухи как говорит профессор Савельев. Да всыпать ремнём по заднее число, и все проблемы разрешаться. Только это надо делать не когда уже поздно, а с детства! Притчу знает наш психолог про яйца и цыганёнка? Если нет ищите в нете и вникните в неё, там глубочайший смысл жизни вложен! если конечно есть чем этот смысл уловить....