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Диана ОКРЕМОВА: Культура на нефтяных деньгах
Диана ОКРЕМОВА: Культура на нефтяных деньгах
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50559
Диана ОКРЕМОВА: Культура на нефтяных деньгах
Отправлено: 23.11.24 - 12:16
Депутаты Парламента одобрили очередной «отщип» денег из национального фонда Казахстана. «Зачем и на что?» - справедливо задастся вопросами любознательный налогоплательщик. И будет неприятно удивлен, поскольку доподлинно узнать, куда уходят нефтяные деньги, тот еще квест.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
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- 459
Re: Диана ОКРЕМОВА: Культура на нефтяных деньгах
Отправлено: 23.11.24 - 12:16
Она аргументировано и законно поднимает перед сознательным населением вопрос насчет разбазаривания денег из Национального фонда страны! Деньги из Нацфонда раздают налево и направо якобы на благородные цели. Для расходования денге из Нацфонда обязан быть народный референдум на изъятие денег из фонда. Народного референдума не было, хотя по Конституции народ является источником государственной власти, и с его согласия, выраженного через референдум, власть должна однозначно принимать решение, следовательно автор статьи действия власти считает незаконными, поскольку законная цель создания фонда для поддержания будущих поколений в гос-ве. А если его разбазарят, то в будущем излишки от продажи нефти могут и не быть из-за отсутствия продаж нефти, поскольку все нефтепроводы идут через Россию, где идет военное столкновение с Украиной, а возможно столкновение и с НАТО! Сейчас деньги взять не откуда, истратили деньги из пенсионного фонда, из ФСМС, из изъятых денег у коррупционеров, поэтому берут займы у иностранных гос-в со ссылками на дефицит бюджетных средств из-за кризиса, и тому подобное. Парламент, как и депутаты маслихатов, как воды в рот набрали, молчат, ни звука, хотя должны выражать волю народа, а не волю исполнительной власти! Никто не знает, и не будет знать, сколько бюджетных денег из-за экономических и коррупционных преступлений в гос-ве исчезло за последние 5 лет, а сколько еще исчезнет из-за жалостливого отношения к преступникам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
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- 122
Re: Диана ОКРЕМОВА: Культура на нефтяных деньгах
Отправлено: 23.11.24 - 23:29
Поднятые Дианой вопросы априори второстепенны. Да, согласен с неэффективностью расходования бюджетных средств. Но давайте зададимся вопросом ,а почему правительство постоянно ссылается на недостаток финансовых средств? Ответ нас приведёт в лихие 90-е годы, когда было распродано или обанкрочено всё, до чего могли дотянутся ручонки нашей властной верхушки. Создалась компрадорская буржуазия (в настоящее время слова «компрадор» и «компрадорская буржуазия» являются устойчивыми негативно окрашенными выражениями. Они трактуются как чиновники-бюрократы и бизнесмены-олигархи, наживающие свой капитал на продаже за рубеж отечественных природных ресурсов и торговле иностранными товарами). Как беззастенчиво обокрали нашу Родину и наш народ до сих пор покрыто мраком и если станут достоянием общественности данные о контрактах на недропользования, заключенные в те годы -последует социальный взрыв, при котором кантар покажется цветочками. Поэтому и молчат в тряпочку все..отсюда же и скудный ручеёк поступлений в бюджет богатейшей страны.
Согласно Конституции РК "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.." Вот и сейчас, созданный монстр (якобы от имени народа)в виде квазигосударственного образования "Самрук-Казына" в основном тратит деньги на себя, а не в бюджет. Так , согласно опубликованным данным "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" за 2023 год получил чистую консолидированную прибыль в размере 1,698 трлн тенге. Из этой суммы 50 млрд тенге выделено в общественный фонд "Қазақстан халқына". Остальная часть, а это 1,648 трлн тенге, останется в распоряжении фонда и его дочерних компаний". Получив нехилую порцию критики этот обнаглевший фонд "..в 2024 году "Самрук-Казына" направил 1,3 трлн тенге в пользу государства. Из них 579 млрд тенге – дивиденды в республиканский бюджет за 2023 год, т.е. триллион за 2023 год всё таки оставили себе.." И таких примеров не счесть , я уж не говорю о тотальном воровстве бюджетных средств во всех государственных структурах , но особенно дико - когда воруют руководители и бухгалтера в дошкольных учреждениях (и не просто, а десятками и сотнями миллионов!), в образовательных и медицинских учреждениях..Это уже полная деградация человеческих (?) личностей..
Я не экономист, но если уж запускают лапу в Нацфонд- значит другого выхода не видят и ничего изменять не будут..а будущее-как Бог даст!
Согласно Конституции РК "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.." Вот и сейчас, созданный монстр (якобы от имени народа)в виде квазигосударственного образования "Самрук-Казына" в основном тратит деньги на себя, а не в бюджет. Так , согласно опубликованным данным "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" за 2023 год получил чистую консолидированную прибыль в размере 1,698 трлн тенге. Из этой суммы 50 млрд тенге выделено в общественный фонд "Қазақстан халқына". Остальная часть, а это 1,648 трлн тенге, останется в распоряжении фонда и его дочерних компаний". Получив нехилую порцию критики этот обнаглевший фонд "..в 2024 году "Самрук-Казына" направил 1,3 трлн тенге в пользу государства. Из них 579 млрд тенге – дивиденды в республиканский бюджет за 2023 год, т.е. триллион за 2023 год всё таки оставили себе.." И таких примеров не счесть , я уж не говорю о тотальном воровстве бюджетных средств во всех государственных структурах , но особенно дико - когда воруют руководители и бухгалтера в дошкольных учреждениях (и не просто, а десятками и сотнями миллионов!), в образовательных и медицинских учреждениях..Это уже полная деградация человеческих (?) личностей..
Я не экономист, но если уж запускают лапу в Нацфонд- значит другого выхода не видят и ничего изменять не будут..а будущее-как Бог даст!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3692
Диана ОКРЕМОВА: Культура на нефтяных деньгах
Отправлено: 23.11.24 - 23:38
Цитата:
Подписываюсь под каждым словом. Это было не приватизирование, а разворовывание. Города и сёла остались без водоснабжения, тысячи, если не миллионы, людей. потеряли работу. КСК, Хим. завод да всё было просто разворовано и продано. Никто даже и не думал, как это всё дальше использовать и продукцию производить. Людей выкинули, ценнейшее оборудование с технологиями, как металлолом продали. ВСё им мало?!
[Исправлено: Эл-починно, 24.11.2024 - 00:40]
Лесовик:
Подписываюсь под каждым словом. Это было не приватизирование, а разворовывание. Города и сёла остались без водоснабжения, тысячи, если не миллионы, людей. потеряли работу. КСК, Хим. завод да всё было просто разворовано и продано. Никто даже и не думал, как это всё дальше использовать и продукцию производить. Людей выкинули, ценнейшее оборудование с технологиями, как металлолом продали. ВСё им мало?!
[Исправлено: Эл-починно, 24.11.2024 - 00:40]
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