Re: Диана ОКРЕМОВА: Культура на нефтяных деньгах

Отправлено: - 23:29

Поднятые Дианой вопросы априори второстепенны. Да, согласен с неэффективностью расходования бюджетных средств. Но давайте зададимся вопросом ,а почему правительство постоянно ссылается на недостаток финансовых средств? Ответ нас приведёт в лихие 90-е годы, когда было распродано или обанкрочено всё, до чего могли дотянутся ручонки нашей властной верхушки. Создалась компрадорская буржуазия (в настоящее время слова «компрадор» и «компрадорская буржуазия» являются устойчивыми негативно окрашенными выражениями. Они трактуются как чиновники-бюрократы и бизнесмены-олигархи, наживающие свой капитал на продаже за рубеж отечественных природных ресурсов и торговле иностранными товарами). Как беззастенчиво обокрали нашу Родину и наш народ до сих пор покрыто мраком и если станут достоянием общественности данные о контрактах на недропользования, заключенные в те годы -последует социальный взрыв, при котором кантар покажется цветочками. Поэтому и молчат в тряпочку все..отсюда же и скудный ручеёк поступлений в бюджет богатейшей страны.

Согласно Конституции РК "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.." Вот и сейчас, созданный монстр (якобы от имени народа)в виде квазигосударственного образования "Самрук-Казына" в основном тратит деньги на себя, а не в бюджет. Так , согласно опубликованным данным "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" за 2023 год получил чистую консолидированную прибыль в размере 1,698 трлн тенге. Из этой суммы 50 млрд тенге выделено в общественный фонд "Қазақстан халқына". Остальная часть, а это 1,648 трлн тенге, останется в распоряжении фонда и его дочерних компаний". Получив нехилую порцию критики этот обнаглевший фонд "..в 2024 году "Самрук-Казына" направил 1,3 трлн тенге в пользу государства. Из них 579 млрд тенге – дивиденды в республиканский бюджет за 2023 год, т.е. триллион за 2023 год всё таки оставили себе.." И таких примеров не счесть , я уж не говорю о тотальном воровстве бюджетных средств во всех государственных структурах , но особенно дико - когда воруют руководители и бухгалтера в дошкольных учреждениях (и не просто, а десятками и сотнями миллионов!), в образовательных и медицинских учреждениях..Это уже полная деградация человеческих (?) личностей..

Я не экономист, но если уж запускают лапу в Нацфонд- значит другого выхода не видят и ничего изменять не будут..а будущее-как Бог даст!