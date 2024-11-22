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Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
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