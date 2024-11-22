Отправлено: - 16:18

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Вопрос на засыпку!

Цитата:Как бы вам обьяснить: - речь идёт об ОРГАНИЗАЦИИ работ. По вашему - менеджмент; то есть- система обслуживания данного участка, то есть - светофорного оборудования.За ВСЁ в городе естественно, отвечает АКИМ- дальше по спускающей вниз номенклатуре: - курирующий зам; нач. ЖКХ; зав. отделом ЖКХ; специализирующая организация или предприятие выигрывшая тендер; гл.инженер или механик этого предприятия; специалисты данного предприятия и конечный стрелочник- ЭЛЕКТРИК или Айтишник этого предприятия (ТОО или ИП).Пока главного, который наверху, НЕ ПНУТЬ - ничего не будет делаться, поэтому и акиму все шишки и удары.