Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:15
Цитата:
Ты есть. Так что терпи.
[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 22:23]
111:
Уже и меня практически нет,
Уже и меня практически нет,
Ты есть. Так что терпи.
[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 22:23]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:17
Цитата:
Я тебе предлагал - ты уйдешь - я уйду. Ты отказался.
111:
уходить при этом не собираются..
уходить при этом не собираются..
Я тебе предлагал - ты уйдешь - я уйду. Ты отказался.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:31
Цитата:
Вымирание народов - естественный исторический процесс. Мнение о том. что это может произойти с каким-то конкретным народом, не является нарушением правил сайта.
electro:
еще "и вымрете" ну ты выдал редакция, так я тоже смогу написать. что мне будет?
еще "и вымрете" ну ты выдал редакция, так я тоже смогу написать. что мне будет?
Вымирание народов - естественный исторический процесс. Мнение о том. что это может произойти с каким-то конкретным народом, не является нарушением правил сайта.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:33
Цитата:
ну и новость!
Вымирание народов - естественный исторический процесс. Мнение о том. что это может произойти с каким-то конкретным народом, не является нарушением правил сайта. Источник:
ну и новость!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:38
Цитата:
Почему тогда мое мнение о том, что строительство вытрезвителя нужно согласовать с самым пьющим форумчанином (в чем он сам периодически убеждает нас), является нарушением?))
[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 22:40]
Тимур Гафуров:
Мнение о том. что это может произойти с каким-то конкретным народом, не является нарушением правил сайта.
Мнение о том. что это может произойти с каким-то конкретным народом, не является нарушением правил сайта.
Почему тогда мое мнение о том, что строительство вытрезвителя нужно согласовать с самым пьющим форумчанином (в чем он сам периодически убеждает нас), является нарушением?))
[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 22:40]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:41
таноми, макс, вит, електрон, и все, кому не похрен, а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.
оказывается Цитата:
я в шоках
надо действовать
оказывается Цитата:
Вымирание народов - естественный исторический процесс. Мнение о том. что это может произойти с каким-то конкретным народом, не является нарушением правил сайта. Источник:
я в шоках
надо действовать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:43
Цитата:
Шумеры, ассирийцы, финикийцы, древние египтяне, ацтеки и др. - по историческим меркам, все это было сравнительно недавно.
electro:
ну и новость!
ну и новость!
Шумеры, ассирийцы, финикийцы, древние египтяне, ацтеки и др. - по историческим меркам, все это было сравнительно недавно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:43
Цитата:
Не, там поджопники раздавать будет некому тут веселее
electro:
площадку организуем.
площадку организуем.
Не, там поджопники раздавать будет некому тут веселее
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:50
Цитата:
Этот человек сообщал, что является завсегдатаем вытрезвителя?
maxsaf:
Почему тогда мое мнение о том, что строительство вытрезвителя нужно согласовать с самым пьющим форумчанином (в чем он сам периодически убеждает нас), является нарушением?))
Почему тогда мое мнение о том, что строительство вытрезвителя нужно согласовать с самым пьющим форумчанином (в чем он сам периодически убеждает нас), является нарушением?))
Этот человек сообщал, что является завсегдатаем вытрезвителя?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:03
Цитата:
Что бы Цитата:
abaika95:
А я могу прям сейчас сходить
А я могу прям сейчас сходить
Что бы Цитата:
abaika95:
Рыбу копчёную чтобы воняла всю неделю))
Рыбу копчёную чтобы воняла всю неделю))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:07
Цитата:
А что геи бомбят Россию на 399 км?
Они это где то утверждали?
[Исправлено: Эл-починно, 23.11.2024 - 23:19]
Тимур Гафуров:
Этот человек сообщал, что является завсегдатаем вытрезвителя?
Этот человек сообщал, что является завсегдатаем вытрезвителя?
А что геи бомбят Россию на 399 км?
Они это где то утверждали?
[Исправлено: Эл-починно, 23.11.2024 - 23:19]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:11
Вы бы товарищи, сами иногда анализировали и обдумывали, что пропускаете. Вопросов к форумчанам, сразу бы поубавилось!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:15
Цитата:
Этого не требуется. Со слов электрона, в Кустанае никто не застрахован от посещения этого заведения, даже добропорядочный гражданин идущий из гостей. Так же теорию вероятности никто не отменял, чем чаще пьешь - тем выше шанс там оказаться. Тем более, что роль учреждения - медицинская, цель - помочь встретиться детям с их протрезвевшими родителями (со слов этого же оппонента). Что тут оскорбительного?
Тимур Гафуров:
Этот человек сообщал, что является завсегдатаем вытрезвителя?
Этот человек сообщал, что является завсегдатаем вытрезвителя?
Этого не требуется. Со слов электрона, в Кустанае никто не застрахован от посещения этого заведения, даже добропорядочный гражданин идущий из гостей. Так же теорию вероятности никто не отменял, чем чаще пьешь - тем выше шанс там оказаться. Тем более, что роль учреждения - медицинская, цель - помочь встретиться детям с их протрезвевшими родителями (со слов этого же оппонента). Что тут оскорбительного?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17104
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:27
Цитата:
А я как Жириновский
Смотришь вроде циркач внешне
А прислушаешься чувак много чё знал и понимал)
Почему так? Цитата:
Нет
Я просто в шахматы играю
Где тут я за белых
А в другом месте за черных
И ваши ходы я использую там
При этом я объективно анализирую получается
А вы все зашорены Цитата:
Почему на заре?
Я с 2014 тут
Цитата:
А спалили как?
Когда Курчатов начал писать с ошибками?
Удивительно
Я не робот:
Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит, хоть стой хоть падай.
Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит, хоть стой хоть падай.
А я как Жириновский
Смотришь вроде циркач внешне
А прислушаешься чувак много чё знал и понимал)
Почему так? Цитата:
таноми52:
Просто из тех людей, которые по одному и тому же вопросу сегодня скажет так, а завтра эдак Лишь бы оставить последнее слово за собой, пусть это будет даже на детском уровне Не цельный!
Просто из тех людей, которые по одному и тому же вопросу сегодня скажет так, а завтра эдак Лишь бы оставить последнее слово за собой, пусть это будет даже на детском уровне Не цельный!
Нет
Я просто в шахматы играю
Где тут я за белых
А в другом месте за черных
И ваши ходы я использую там
При этом я объективно анализирую получается
А вы все зашорены Цитата:
maxsaf:
Не просто же так на заре его карьеры
Не просто же так на заре его карьеры
Почему на заре?
Я с 2014 тут
Цитата:
maxsaf:
был Курчатов, писал умно, без ошибок, второй - оболтус, в каждом сообщении ошибки
был Курчатов, писал умно, без ошибок, второй - оболтус, в каждом сообщении ошибки
А спалили как?
Когда Курчатов начал писать с ошибками?
Удивительно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17104
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:28
Цитата:
Пока
Вас там ждут серый волк, бывалый, не земляк и ещё всякие погремушки
electro:
таноми, макс, вит, електрон, и все, кому не похрен, а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.
таноми, макс, вит, електрон, и все, кому не похрен, а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.
Пока
Вас там ждут серый волк, бывалый, не земляк и ещё всякие погремушки
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 39
|Зарегистрированные пользователи: таноми52
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать