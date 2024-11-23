Отправлено: - 22:27

Я не робот:

Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит, хоть стой хоть падай.

таноми52:

Просто из тех людей, которые по одному и тому же вопросу сегодня скажет так, а завтра эдак Лишь бы оставить последнее слово за собой, пусть это будет даже на детском уровне Не цельный!

maxsaf:

Не просто же так на заре его карьеры

maxsaf:

был Курчатов, писал умно, без ошибок, второй - оболтус, в каждом сообщении ошибки

Цитата:А я как ЖириновскийСмотришь вроде циркач внешнеА прислушаешься чувак много чё знал и понимал)Почему так? Цитата:НетЯ просто в шахматы играюГде тут я за белыхА в другом месте за черныхИ ваши ходы я использую тамПри этом я объективно анализирую получаетсяА вы все зашорены Цитата:Почему на заре?Я с 2014 тутЦитата:А спалили как?Когда Курчатов начал писать с ошибками?Удивительно