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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:15
#14341
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Цитата:
111:
Уже и меня практически нет,

Ты есть. Так что терпи.

[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 22:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:17
#14342
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Цитата:
111:
уходить при этом не собираются..

Я тебе предлагал - ты уйдешь - я уйду. Ты отказался.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2417
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:31
#14343
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Цитата:
electro:
еще "и вымрете" ну ты выдал редакция, так я тоже смогу написать. что мне будет?

Вымирание народов - естественный исторический процесс. Мнение о том. что это может произойти с каким-то конкретным народом, не является нарушением правил сайта.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:33
#14344
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Цитата:
Вымирание народов - естественный исторический процесс. Мнение о том. что это может произойти с каким-то конкретным народом, не является нарушением правил сайта. Источник:

ну и новость!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:38
#14345
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Мнение о том. что это может произойти с каким-то конкретным народом, не является нарушением правил сайта.

Почему тогда мое мнение о том, что строительство вытрезвителя нужно согласовать с самым пьющим форумчанином (в чем он сам периодически убеждает нас), является нарушением?))

[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 22:40]
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:41
#14346
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таноми, макс, вит, електрон, и все, кому не похрен, а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.
оказывается Цитата:
Вымирание народов - естественный исторический процесс. Мнение о том. что это может произойти с каким-то конкретным народом, не является нарушением правил сайта. Источник:

я в шоках
надо действовать
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2417
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:43
#14347
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Цитата:
electro:
ну и новость!

Шумеры, ассирийцы, финикийцы, древние египтяне, ацтеки и др. - по историческим меркам, все это было сравнительно недавно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:43
#14348
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Цитата:
electro:
площадку организуем.

Не, там поджопники раздавать будет некому :lol: тут веселее :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2417
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:50
#14349
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Цитата:
maxsaf:
Почему тогда мое мнение о том, что строительство вытрезвителя нужно согласовать с самым пьющим форумчанином (в чем он сам периодически убеждает нас), является нарушением?))

Этот человек сообщал, что является завсегдатаем вытрезвителя?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:03
#14350
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Цитата:
abaika95:
А я могу прям сейчас сходить

Что бы Цитата:
abaika95:
Рыбу копчёную чтобы воняла всю неделю))

:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:07
#14351
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Этот человек сообщал, что является завсегдатаем вытрезвителя?

А что геи бомбят Россию на 399 км?
Они это где то утверждали?

[Исправлено: Эл-починно, 23.11.2024 - 23:19]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:11
#14352
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Вы бы товарищи, сами иногда анализировали и обдумывали, что пропускаете. Вопросов к форумчанам, сразу бы поубавилось! :lol: 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:15
#14353
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Этот человек сообщал, что является завсегдатаем вытрезвителя?

Этого не требуется. Со слов электрона, в Кустанае никто не застрахован от посещения этого заведения, даже добропорядочный гражданин идущий из гостей. Так же теорию вероятности никто не отменял, чем чаще пьешь - тем выше шанс там оказаться. Тем более, что роль учреждения - медицинская, цель - помочь встретиться детям с их протрезвевшими родителями (со слов этого же оппонента). Что тут оскорбительного?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17104
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:27
#14354
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Цитата:
Я не робот:
Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит, хоть стой хоть падай.

А я как Жириновский
Смотришь вроде циркач внешне
А прислушаешься чувак много чё знал и понимал)
Почему так? Цитата:
таноми52:
Просто из тех людей, которые по одному и тому же вопросу сегодня скажет так, а завтра эдак Лишь бы оставить последнее слово за собой, пусть это будет даже на детском уровне Не цельный!

Нет
Я просто в шахматы играю
Где тут я за белых
А в другом месте за черных
И ваши ходы я использую там
При этом я объективно анализирую получается
А вы все зашорены Цитата:
maxsaf:
Не просто же так на заре его карьеры

Почему на заре?
Я с 2014 тут
Цитата:
maxsaf:
был Курчатов, писал умно, без ошибок, второй - оболтус, в каждом сообщении ошибки

А спалили как?
Когда Курчатов начал писать с ошибками?
Удивительно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17104
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 22:28
#14355
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Цитата:
electro:
таноми, макс, вит, електрон, и все, кому не похрен, а ДАВАЙТЕ свою площадку организуем.

Пока
Вас там ждут серый волк, бывалый, не земляк и ещё всякие погремушки
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