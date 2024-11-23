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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 17:51
#14326
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Цитата:
abaika95: Вымрете как нация

еще "и вымрете"
ну ты выдал
редакция, так я тоже смогу написать.
что мне будет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 18:18
#14327
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Путину в бункере приклеили руки


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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 18:32
#14328
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мереке, ну че ты гонишь, заняться не чем?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3684
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 18:46
#14329
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Цитата:
abaika95:
Я могу в выходные в магазин сходить

Я уже сходил, взял, что нужно!
поехал в акопарк!
шах и мат :lol: 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17102
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 18:59
#14330
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Цитата:
electro:
русские веселились и хихикахи над Кордаем?

Было дело
Цитата:
electro:
какого тогда ты веселишься и хихикаешь? какое твое дело до той ситуации? еще и желаешь "мочите друг друга

А чё нельзя?
Американцы и европейцы ржут а Казахстану запрещено?

Темболее хихикаю не над смертями а над тупостью политики вашей
Взять и начать войну со своими ближайшими соседями причем родственниками ради выгоды Америки
Как тут не ржать?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17102
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 19:01
#14331
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Цитата:
Эл-починно:
Я уже сходил, взял, что нужно


За неделю взял и закуску тоже?
Рыбу копчёную чтобы воняла всю неделю))

А я могу прям сейчас сходить
Имею возможность и право такое
А ты нет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17102
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 19:20
#14332
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Цитата:
111:
Путину в бункере приклеили руки

Специально глянул видос

Первые три секунды Путин шевелит пальцами а потом как мертвая картинка руки застыли на 8 минут в одной позе так не бывает особенно при монологе

Видимо на оригинальном видео Путин сильно нервно пальцами шевелил
Ему не понравилось он потребовал от помощников сделать что-нибудь
А так как везде кадровый голод и спецов не хватает
Птушники из числа обслуги кремля ничего лучше не придумали как просто заморозить картинку )
Поэтому такая смехота получилась

Я представляю их возмещение ещё
Когда дед потребовал что-то сделать с руками
З****л старый! Вот будешь сидеть как приклеенный теперь)) в эфир!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 19:34
#14333
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Цитата:
abaika95:
Было дело

что за ответ?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 19:38
#14334
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пишете еще всякую уйню про руки, пальцы

вы там под дозой чтоль?
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
52
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 19:53
#14335
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Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит, хоть стой хоть падай. Как можно так радикально отличаться от самого себя? Тут Путин с птушниками-двоечниками нервно курят))))). Смех да и тоько))))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4115
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 20:38
#14336
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Цитата:
Я не робот:
Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит,


Хоть он и мыслит иногда на уровне бабы Нюры, но это один и тот же человек.
Просто из тех людей, которые по одному и тому же вопросу сегодня скажет так, а завтра эдак
Лишь бы оставить последнее слово за собой, пусть это будет даже на детском уровне
Не цельный!
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:04
#14337
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Цитата:
Я не робот:
может быть, что бы абайка, был

перелогинься))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:09
#14338
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Цитата:
Я не робот:
Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит, хоть стой хоть падай. Как можно так радикально отличаться от самого себя? Тут Путин с птушниками-двоечниками нервно курят))))). Смех да и тоько))))

Дык он и не один. Там как в ципсо, кто на смене - тот и "отстреливается". Не просто же так на заре его карьеры его с двумя аккаунтами спалили, один был Курчатов, писал умно, без ошибок, второй - оболтус, в каждом сообщении ошибки. Остался только аккаунт оболтуса, потому что под ним кто угодно сможет работать, а под профессорским - не каждый дотягивает :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:11
#14339
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Цитата:
electro:
мереке, ну че ты гонишь, заняться не чем?

Ну а чё ему выкладывать? Других то поводов для радости нет :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 22:12]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 21:14
#14340
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Цитата:
electro:
еще "и вымрете" ну ты выдал редакция, так я тоже смогу написать. что мне будет?

Если законом не запрещено - то можно. Честь и совесть тут уже не работают.
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