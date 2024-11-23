Отправлено: - 21:09

Я не робот:

Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит, хоть стой хоть падай. Как можно так радикально отличаться от самого себя? Тут Путин с птушниками-двоечниками нервно курят))))). Смех да и тоько))))

Цитата:Дык он и не один. Там как в ципсо, кто на смене - тот и "отстреливается". Не просто же так на заре его карьеры его с двумя аккаунтами спалили, один был Курчатов, писал умно, без ошибок, второй - оболтус, в каждом сообщении ошибки. Остался только аккаунт оболтуса, потому что под ним кто угодно сможет работать, а под профессорским - не каждый дотягивает