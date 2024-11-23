Re: «А вот рождаемости хотелось бы больше» - Как обстоят дела в...

Отправлено: - 13:03

Молодец! А ведь он прав на все 100% показав своей статье все причины безразличного отношения гос-ва к кадрам и не только кадрам в сфере медицины. Истинных кадров болеющих за порученное дело не так много как он. Вот это кадровый кризис, который порождается политикой, а не экономическим кризисом. Для повышения рождаемости не должно быть препонов, нужны бюджетные деньги, которых из-за бесконтрольности и коррупционности верхов выделяют мало или просто разворовывают, а ответственность за эти преступления на нуле, то есть штраф в казну и все. Нужен жесткий и карательный контроль за расходованием бюджетных денег. Без этого, рождаемость не увеличится, а увеличится преступность! Деньги появятся только тогда, когда в гос-ве будет применяться смертная казнь, в результате которой у народа появится истинная вера в Справедливость! В результате отсутствия Справедливости в виде безнаказанности во всех сферах, не возникает вера в будущее, недоверие порождает безразличие! Если бюджетных денег нет на развитие медицины, то прямо пропорционально нет и рождаемости среди населения, которое особо не доверяет верхам, бездумно расходующим бюджетные деньги! Действительно, здоровье нужно всем, но не для всех, поэтому сказывается отсутствие специалистов, учившихся на 4 и 5 в институтах! Обучение врача в год составляет от 700000 тенге, тут же возникает вопрос, откуда взять такие деньги на обучение малоимущих, среди которых есть дети, которые хотят быть врачами, медицинскими сестрами, братьями! Повышение численности населения происходит на словах для статистики, а гос-во не рассуждает как автор статьи. Ведь увеличение численности порождает как правило расходование бюджетных средств, которые уже тратят из Нацфонда. Ведь сейчас обучение платное, а содержать детей стало очень накладно, особенно малоимущим!