Первые три секунды Путин шевелит пальцами а потом как мертвая картинка руки застыли на 8 минут в одной позе так не бывает особенно при монологе
Видимо на оригинальном видео Путин сильно нервно пальцами шевелил Ему не понравилось он потребовал от помощников сделать что-нибудь А так как везде кадровый голод и спецов не хватает Птушники из числа обслуги кремля ничего лучше не придумали как просто заморозить картинку ) Поэтому такая смехота получилась
Я представляю их возмещение ещё Когда дед потребовал что-то сделать с руками З****л старый! Вот будешь сидеть как приклеенный теперь)) в эфир!
Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит, хоть стой хоть падай. Как можно так радикально отличаться от самого себя? Тут Путин с птушниками-двоечниками нервно курят))))). Смех да и тоько))))
Я не робот: Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит,
Хоть он и мыслит иногда на уровне бабы Нюры, но это один и тот же человек. Просто из тех людей, которые по одному и тому же вопросу сегодня скажет так, а завтра эдак Лишь бы оставить последнее слово за собой, пусть это будет даже на детском уровне Не цельный!
Я не робот: Не может быть, что бы абайка, был одним и тем же человеком. Он иногда пишет умные вещи, но иногда что то отчебучит, хоть стой хоть падай. Как можно так радикально отличаться от самого себя? Тут Путин с птушниками-двоечниками нервно курят))))). Смех да и тоько))))
Дык он и не один. Там как в ципсо, кто на смене - тот и "отстреливается". Не просто же так на заре его карьеры его с двумя аккаунтами спалили, один был Курчатов, писал умно, без ошибок, второй - оболтус, в каждом сообщении ошибки. Остался только аккаунт оболтуса, потому что под ним кто угодно сможет работать, а под профессорским - не каждый дотягивает
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