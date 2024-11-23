Re: Полицейским – ужесточить, наркокурьерам – смягчить?

Отправлено: - 18:42

Давно пора прозреть депутатам, эту меру ПЛС необходимо применять и к коррупционерам, если дал взятку и взял взятку более 1 миллиона тенге, причислив их к особо тяжким преступлениям без права обжалования. Это будет реальная борьба с ними, а не жалостливое отношение гос-ва, ограничиваясь только штрафами и браслетами на ноге или на шее!