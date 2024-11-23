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≡ Полицейским – ужесточить, наркокурьерам – смягчить?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50558
Полицейским – ужесточить, наркокурьерам – смягчить?
Отправлено: 23.11.24 - 18:42
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Пожизненный срок для полицейских-наркодилеров, а также любых должностных лиц, уличённых в участии в наркобизнесе, предлагают ввести депутаты Мажилиса, но одновременно - сократить срок для розничных торговцев, попавшихся впервые.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
459
Re: Полицейским – ужесточить, наркокурьерам – смягчить?
Отправлено: 23.11.24 - 18:42
#1
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Давно пора прозреть депутатам, эту меру ПЛС необходимо применять и к коррупционерам, если дал взятку и взял взятку более 1 миллиона тенге, причислив их к особо тяжким преступлениям без права обжалования. Это будет реальная борьба с ними, а не жалостливое отношение гос-ва, ограничиваясь только штрафами и браслетами на ноге или на шее!
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