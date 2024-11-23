Отправлено: - 16:40

electro:

к слову, когда в Кордае резня была, что-то не припомню, чтобы славяне говорили "Чем плохо?" и не желали "мочить друг друга"

electro:

ну замочим, а дальше-то что?

111:

Вот если бы хотя бы по десять миллионов потеряли, то мы бы вздохнули более спокойно..

Цитата:Так и казахи не шибко радовалисьВсе воспринимали это как проблему и трагедиюА тут видим русские веселятся и хихикают после каждой выходки путинаИ чё нам переживать тогда? Мочите друг друга дальше на потеху Европе и СШАЦитата:НичегоВымрете как нацияИ так демография была дыряваяА после войны вообще рожать никто не захочетЦитата:Так потеряли жеСколько убежало из Украины и РоссииА сколько убежит после войны?Миллионы и миллионыЗато на место уехавших заехали таджикиИдёт замещение одной нации другой