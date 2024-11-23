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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:47
#14311
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Цитата:
Эл-починно:
сижу бухаю на диване и сужу, какие абайки тут на форуме, себе чего позволить не могут

Я могу в выходные в магазин сходить
А ты не можешь
Шах и мат
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:51
#14312
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Цитата:
maxsaf:
Прикиньте, щас промелькнула мысль, что если Трамп полностью лишит Украину какой-либо помощи - то он автоматически войдёт в историю как величайший президент, остановивший реально уже начавшуюся третью мировую, и спасший цивилизацию.

А если даст больше оружия он войдет в историю как президент давший по носу России
Причем без обратной угрозы Цитата:
maxsaf:
Глаза откройте - она уже идёт.

Где идёт?
У России спецоперация какая-то на территории Курска
У Украины ничего
А США вообще участия не принимают
Что идёт то?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:56
#14313
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Цитата:
abaika95:
Причем без обратной угрозы

Конечно без обратной угрозы - она же Украине прилетает, не штатам
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:57
#14314
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Цитата:
abaika95:
У России спецоперация какая-то на территории Курска У Украины ничего

Ну тогда и переживать не о чем, логично?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:58
#14315
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Цитата:
maxsaf:
Конечно без обратной угрозы - она же Украине прилетает, не штатам

Два славянских народа мочат друг друга
Чем плохо? Цитата:
maxsaf:
Ну тогда и переживать не о чем, логично?)

Так мы и не переживаем
Мочите друг друга дальше
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:59
#14316
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Цитата:
abaika95:
Так мы и не переживаем Мочите друг друга дальше

А чё у вас за усиление тогда? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 12:00
#14317
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Цитата:
abaika95:
Два славянских народа мочат друг друга

Ну ок. Ты там каким боком? Чини себе спокойно вилку у вентилятора :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 12:41
#14318
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Цитата:
maxsaf:
А чё у вас за усиление тогда?

Имитация бурной деятельности
Цитата:
maxsaf:
Ну ок. Ты там каким боком? Чини себе спокойно вилку у вентилятора

А чё уже поржать нельзя над вашими проблемами?
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 13:27
#14319
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 15:38
#14320
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Хех..
Уже и меня практически нет, Зетпатриоты не унимаются и мочат Украину.
На словах.
Но почему тогда вечно жалуются, что только я говорю на эту тему и они бедненькие уходят с этого форума, потому что тут про Украину?
Ан нет, вон сами замечательно разыгрывают тему Украины и уходить при этом не собираются..
Пугают остальных только..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1544
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 16:07
#14321
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Цитата:
abaika95:
Два славянских народа мочат друг друга Чем плохо?

Цитата:
abaika95:Мочите друг друга дальше


ну замочим, а дальше-то что?

к слову, когда в Кордае резня была, что-то не припомню, чтобы славяне говорили "Чем плохо?" и не желали "мочить друг друга"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 16:12
#14322
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Цитата:
abaika95:
Два славянских народа мочат друг друга

Россия безвозвратно потеряла всего лишь 500 тысяч, ну и Украина наверно столько.
Миллион очень мало.
Вот если бы хотя бы по десять миллионов потеряли, то мы бы вздохнули более спокойно..
Казахи и так на вес золота, так они пригодятся еще и России в будущем, и говорить на русском умеют и думать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 16:40
#14323
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Цитата:
electro:
к слову, когда в Кордае резня была, что-то не припомню, чтобы славяне говорили "Чем плохо?" и не желали "мочить друг друга"

Так и казахи не шибко радовались
Все воспринимали это как проблему и трагедию

А тут видим русские веселятся и хихикают после каждой выходки путина
И чё нам переживать тогда? Мочите друг друга дальше на потеху Европе и США
Цитата:
electro:
ну замочим, а дальше-то что?

Ничего
Вымрете как нация
И так демография была дырявая
А после войны вообще рожать никто не захочет
Цитата:
111:
Вот если бы хотя бы по десять миллионов потеряли, то мы бы вздохнули более спокойно..

Так потеряли же
Сколько убежало из Украины и России
А сколько убежит после войны?
Миллионы и миллионы
Зато на место уехавших заехали таджики
Идёт замещение одной нации другой
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 16:44
#14324
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Цитата:
abaika95:
Зато на место уехавших заехали таджики

Как то в русских пабликах бегает такая вот картинка

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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1544
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 17:44
#14325
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абайка
для особо одаренных
Цитата:
abaika95:
Все воспринимали это как проблему и трагедию

Цитата:
abaika95:
А тут видим русские веселятся и хихикают после каждой выходки путина И чё нам переживать тогда? Мочите друг друга дальше на потеху Европе и США

русские веселились и хихикахи над Кордаем?
нет
какого тогда ты веселишься и хихикаешь?
какое твое дело до той ситуации?
еще и желаешь "мочите друг друга"
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