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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:47
Цитата:
Я могу в выходные в магазин сходить
А ты не можешь
Шах и мат
Эл-починно:
сижу бухаю на диване и сужу, какие абайки тут на форуме, себе чего позволить не могут
сижу бухаю на диване и сужу, какие абайки тут на форуме, себе чего позволить не могут
Я могу в выходные в магазин сходить
А ты не можешь
Шах и мат
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:51
Цитата:
А если даст больше оружия он войдет в историю как президент давший по носу России
Причем без обратной угрозы Цитата:
Где идёт?
У России спецоперация какая-то на территории Курска
У Украины ничего
А США вообще участия не принимают
Что идёт то?
maxsaf:
Прикиньте, щас промелькнула мысль, что если Трамп полностью лишит Украину какой-либо помощи - то он автоматически войдёт в историю как величайший президент, остановивший реально уже начавшуюся третью мировую, и спасший цивилизацию.
Прикиньте, щас промелькнула мысль, что если Трамп полностью лишит Украину какой-либо помощи - то он автоматически войдёт в историю как величайший президент, остановивший реально уже начавшуюся третью мировую, и спасший цивилизацию.
А если даст больше оружия он войдет в историю как президент давший по носу России
Причем без обратной угрозы Цитата:
maxsaf:
Глаза откройте - она уже идёт.
Глаза откройте - она уже идёт.
Где идёт?
У России спецоперация какая-то на территории Курска
У Украины ничего
А США вообще участия не принимают
Что идёт то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:56
Цитата:
Конечно без обратной угрозы - она же Украине прилетает, не штатам
abaika95:
Причем без обратной угрозы
Причем без обратной угрозы
Конечно без обратной угрозы - она же Украине прилетает, не штатам
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:57
Цитата:
Ну тогда и переживать не о чем, логично?))
abaika95:
У России спецоперация какая-то на территории Курска У Украины ничего
У России спецоперация какая-то на территории Курска У Украины ничего
Ну тогда и переживать не о чем, логично?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:58
Цитата:
Два славянских народа мочат друг друга
Чем плохо? Цитата:
Так мы и не переживаем
Мочите друг друга дальше
maxsaf:
Конечно без обратной угрозы - она же Украине прилетает, не штатам
Конечно без обратной угрозы - она же Украине прилетает, не штатам
Два славянских народа мочат друг друга
Чем плохо? Цитата:
maxsaf:
Ну тогда и переживать не о чем, логично?)
Ну тогда и переживать не о чем, логично?)
Так мы и не переживаем
Мочите друг друга дальше
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:59
Цитата:
А чё у вас за усиление тогда?
abaika95:
Так мы и не переживаем Мочите друг друга дальше
Так мы и не переживаем Мочите друг друга дальше
А чё у вас за усиление тогда?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 12:00
Цитата:
Ну ок. Ты там каким боком? Чини себе спокойно вилку у вентилятора
abaika95:
Два славянских народа мочат друг друга
Два славянских народа мочат друг друга
Ну ок. Ты там каким боком? Чини себе спокойно вилку у вентилятора
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 12:41
Цитата:
Имитация бурной деятельности
Цитата:
А чё уже поржать нельзя над вашими проблемами?
maxsaf:
А чё у вас за усиление тогда?
А чё у вас за усиление тогда?
Имитация бурной деятельности
Цитата:
maxsaf:
Ну ок. Ты там каким боком? Чини себе спокойно вилку у вентилятора
Ну ок. Ты там каким боком? Чини себе спокойно вилку у вентилятора
А чё уже поржать нельзя над вашими проблемами?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 1057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 13:27
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 15:38
Хех..
Уже и меня практически нет, Зетпатриоты не унимаются и мочат Украину.
На словах.
Но почему тогда вечно жалуются, что только я говорю на эту тему и они бедненькие уходят с этого форума, потому что тут про Украину?
Ан нет, вон сами замечательно разыгрывают тему Украины и уходить при этом не собираются..
Пугают остальных только..
Уже и меня практически нет, Зетпатриоты не унимаются и мочат Украину.
На словах.
Но почему тогда вечно жалуются, что только я говорю на эту тему и они бедненькие уходят с этого форума, потому что тут про Украину?
Ан нет, вон сами замечательно разыгрывают тему Украины и уходить при этом не собираются..
Пугают остальных только..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 16:07
Цитата:
Цитата:
ну замочим, а дальше-то что?
к слову, когда в Кордае резня была, что-то не припомню, чтобы славяне говорили "Чем плохо?" и не желали "мочить друг друга"
abaika95:
Два славянских народа мочат друг друга Чем плохо?
Два славянских народа мочат друг друга Чем плохо?
Цитата:
abaika95:Мочите друг друга дальше
ну замочим, а дальше-то что?
к слову, когда в Кордае резня была, что-то не припомню, чтобы славяне говорили "Чем плохо?" и не желали "мочить друг друга"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 16:12
Цитата:
Россия безвозвратно потеряла всего лишь 500 тысяч, ну и Украина наверно столько.
Миллион очень мало.
Вот если бы хотя бы по десять миллионов потеряли, то мы бы вздохнули более спокойно..
Казахи и так на вес золота, так они пригодятся еще и России в будущем, и говорить на русском умеют и думать.
abaika95:
Два славянских народа мочат друг друга
Два славянских народа мочат друг друга
Россия безвозвратно потеряла всего лишь 500 тысяч, ну и Украина наверно столько.
Миллион очень мало.
Вот если бы хотя бы по десять миллионов потеряли, то мы бы вздохнули более спокойно..
Казахи и так на вес золота, так они пригодятся еще и России в будущем, и говорить на русском умеют и думать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 16:40
Цитата:
Так и казахи не шибко радовались
Все воспринимали это как проблему и трагедию
А тут видим русские веселятся и хихикают после каждой выходки путина
И чё нам переживать тогда? Мочите друг друга дальше на потеху Европе и США
Цитата:
Ничего
Вымрете как нация
И так демография была дырявая
А после войны вообще рожать никто не захочет
Цитата:
Так потеряли же
Сколько убежало из Украины и России
А сколько убежит после войны?
Миллионы и миллионы
Зато на место уехавших заехали таджики
Идёт замещение одной нации другой
electro:
к слову, когда в Кордае резня была, что-то не припомню, чтобы славяне говорили "Чем плохо?" и не желали "мочить друг друга"
к слову, когда в Кордае резня была, что-то не припомню, чтобы славяне говорили "Чем плохо?" и не желали "мочить друг друга"
Так и казахи не шибко радовались
Все воспринимали это как проблему и трагедию
А тут видим русские веселятся и хихикают после каждой выходки путина
И чё нам переживать тогда? Мочите друг друга дальше на потеху Европе и США
Цитата:
electro:
ну замочим, а дальше-то что?
ну замочим, а дальше-то что?
Ничего
Вымрете как нация
И так демография была дырявая
А после войны вообще рожать никто не захочет
Цитата:
111:
Вот если бы хотя бы по десять миллионов потеряли, то мы бы вздохнули более спокойно..
Вот если бы хотя бы по десять миллионов потеряли, то мы бы вздохнули более спокойно..
Так потеряли же
Сколько убежало из Украины и России
А сколько убежит после войны?
Миллионы и миллионы
Зато на место уехавших заехали таджики
Идёт замещение одной нации другой
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 16:44
Цитата:
Как то в русских пабликах бегает такая вот картинка
abaika95:
Зато на место уехавших заехали таджики
Зато на место уехавших заехали таджики
Как то в русских пабликах бегает такая вот картинка
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 17:44
абайка
для особо одаренных
Цитата:
Цитата:
русские веселились и хихикахи над Кордаем?
нет
какого тогда ты веселишься и хихикаешь?
какое твое дело до той ситуации?
еще и желаешь "мочите друг друга"
для особо одаренных
Цитата:
abaika95:
Все воспринимали это как проблему и трагедию
Все воспринимали это как проблему и трагедию
Цитата:
abaika95:
А тут видим русские веселятся и хихикают после каждой выходки путина И чё нам переживать тогда? Мочите друг друга дальше на потеху Европе и США
А тут видим русские веселятся и хихикают после каждой выходки путина И чё нам переживать тогда? Мочите друг друга дальше на потеху Европе и США
русские веселились и хихикахи над Кордаем?
нет
какого тогда ты веселишься и хихикаешь?
какое твое дело до той ситуации?
еще и желаешь "мочите друг друга"
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