Re: «Почему в Казахстане нет музея казахских орнаментов?» -...

Отправлено: - 16:30

Цитата://за мной бегали китайские издатели



Цитата://Но я хочу, чтобы право на мои узоры принадлежало Казахстану, это наш бренд!//



Если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так, то мой коллега, парторг совхоза - МОЛОДЕЦ !!!

А, вот его и мой некогда бывший шеф- Первый секретарь ЦК КП Казахстана, став Президентом независимой Республики Казахстан, говорят, ВСЕ подземные богатства страны распродал по какому то СРП, иностранным компаниям и не хочет что бы про это СРП узнала вся страна.

Действительно, Антибиотик прав: - можно ТЫРИТЬ вагонами и тебе за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ, а можно сесть и притом надолго за кражу велосипеда.