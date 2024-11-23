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«Почему в Казахстане нет музея казахских орнаментов?» - мастер декоративно-прикладного искусства за 40 лет создал 1500 традиционных узоров
«Почему в Казахстане нет музея казахских орнаментов?» - мастер декоративно-прикладного искусства за 40 лет создал 1500 традиционных узоров
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