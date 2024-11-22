Случилось мне вечером 21 ноября прогуляться около перекрестка улиц 50 лет Октября и Ленина в Рудном. Надо сказать, что это один из самых оживленных перекрестков, и самых опасных для пешеходов в городе. Здесь пересекаются пути практически всех автобусных маршрутов, здесь же привыкшие к высокой скорости на трассе водители влетают в город. Читать новость
"...привыкшие к высокой скорости на трассе водители влетают в город..." ... Ну, это уже явный перебор. Чтобы "долететь" до указанного перекрёстка, водителю надо "лететь" целых 3(три) километра от границы города, что на входящей со стороны Тобола развязке. И на этих трёх километрах разрешённая скорость - 60км/ч с многочисленными пересечениями со второстепенными дорогами. Там трудно "лететь" даже неадекватному водителю. Все тормозятся.
Акиму некогда, он решает "глобальные" проблемы -стройки, теплотрассы. Остальные ему, с его высоты кажутся мелочью, видимо. Если вы пойдете к нему на прием, он вам будет рассказывать тоже самое, что пишут в газетах и его отчетах, а вы тут с какими то фонариками.
У меня такой вопрос к автору? Вы принимали участие в выборах этого акима? Если да, то часть вины ложится на Вас! Тут можно объединить сразу три статьи сегодняшние, про светофоры, про выборы акимов и этот. Как можно проводить выборы акимов,не создав при этом законодательную базу? То есть она есть, но куцая, не определяющую самый главный вопрос , кому подотчётен аким? Чем отличается нынешний аким , якобы избранный народом от акима назначенного акимом области? Может ли избиратель как то влиять на работу избранного им же акима? Может ли отозвать свой голос в случае неудовлетворительной работы с точки зрения электората(не областного акима)? Зачем весь этот сыр-бор с выборами акимов, когда суть местного самоуправления не меняется, меняется лишь формальная часть, якобы аким избран народом, а не назначен. В итоге аким города с бОльшим страхом будет смотреть в сторону акима области, а не в сторону избравшего его народа.
Следует добавить,что надо установить на этом перекрестке точно такой же светофор как на бак-баке. Ибо поток авто и пешеходов такой же если не больше. Кроме того в городе не мешало бы сделать поворот на право на указанных перекрестках вне зависисости от светофора.
Skeptic: Там трудно "лететь" даже неадекватному водителю. Все тормозятся.
Согласен с вами: - тут автор явно ПЕРЕБОРЩИЛ с так называемым - красным словцом. До моста можно лететь 119 км/час, после моста уже 60, ну только если денег много и есть друзья в жолполиции, можно и по Ленину "ЛЕТЕТЬ" на все 100.
//Работа акима сложна и многозадачна. Он должен успеть и подготовить город к зиме, и отсудить квартиры в малосемейках, и проследить за освещением в городе. Но он же не один. У него этот, как его, аппарат! Может быть, в этом аппарате есть специально обученный человек, который бы контролировал функционирование освещения, принимал жалобы, своевременно реагировал, давал указания, следил за исполнением//
Я вас немного огорчу, но всё это не работа акима и не его аппарата... На это есть или должны быть городские службы по обеспечению и слежению за работой того или иного, оборудования, обустройства, в общем - городские службы. А аким просто БОЛЬШОЙ менеджер. Он должен суметь организовать организацию и управление всем этим -этими службами. Вот тут вопрос серьёзней. Не хочет или не может аким это, или просто нет больше людей способных работать и выполнять свои обязанности? И в том и другом случае, бессмысленная трата бюджета, не приведёт к результату.
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