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≡ Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50557
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 16:50
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40 жалоб на некорректную работу светофоров зафиксировала служба iKomek на прошлой неделе. В частности люди жаловались на светофоры по ул. Каирбекова, Амангельды, Баймагамбетова, Лермонтова, Маяковского, Воинов Интернационалистов, Арыстанбекова.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6803
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 23.11.24 - 16:18
#15
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Цитата:
Эл-починно:
Вопрос на засыпку!


Как бы вам обьяснить: - речь идёт об ОРГАНИЗАЦИИ работ. По вашему - менеджмент; то есть- система обслуживания данного участка, то есть - светофорного оборудования.
За ВСЁ в городе естественно, отвечает АКИМ- дальше по спускающей вниз номенклатуре: - курирующий зам; нач. ЖКХ; зав. отделом ЖКХ; специализирующая организация или предприятие выигрывшая тендер; гл.инженер или механик этого предприятия; специалисты данного предприятия и конечный стрелочник- ЭЛЕКТРИК или Айтишник этого предприятия (ТОО или ИП).

Пока главного, который наверху, НЕ ПНУТЬ - ничего не будет делаться, поэтому и акиму все шишки и удары.
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