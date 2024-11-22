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≡ Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50557
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 16:50
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40 жалоб на некорректную работу светофоров зафиксировала служба iKomek на прошлой неделе. В частности люди жаловались на светофоры по ул. Каирбекова, Амангельды, Баймагамбетова, Лермонтова, Маяковского, Воинов Интернационалистов, Арыстанбекова.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42325
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 16:50
#1
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Цитата:
Один пример некорректно работающего светофора корреспондент "НГ" наблюдала лично - на переходе к Казахско-Французскому центру. 


Там гололед и столбик установлен очень близко к дороге, а у детей привычка бежать и первым нажимать.
Кажется акимат тут допустил халатность и преступление, или преступную халатность..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1017
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 17:22
#2
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У этих "умных" или не очень светофоров похоже нет даже систем выходного контроля, чьего бы производства они ни были. Или программируются они "специалистами" что называется от бога.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1071
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 17:24
#3
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Стояли мощные, бетонные столбы - в рамках обновления новые столбы устанавливают "на глаз" -все под углом, не строго вертикально;
Заменяя нормальные светофоры на новые, очень часто устанавливаются такие светофоры, где красный горит вместе с зеленым, и это норма!
Выстраивая новые районы-кварталы, не задумываются про парковки и тротуары.

Вы где таких специалистов берете? Вас на olx кидают что ли, вместо профессионалов подсовывая халтурщиков?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
458
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 18:17
#4
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Безобразие происходят из-за бесконтрольности самого акима и безнаказанности его подчиненных. Деньги бюджетные "вбухивают", а порядка нет! Видимо профессионалов нет в структуре акимата города и это печально, а должно быть совсем по-другому.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1414
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 18:34
#5
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Вообще, если есть проблемыа, то нужно раскопать в чём именно она заключается. Негерметичность оборудования, некачественное соединение или что-то ещё. Почему то в словах мэра и ЖКХа нет даже намёка на причины, от чего ломаются светофоры.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1017
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 18:55
#6
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Цитата:
olegggon:
то нужно раскопать в чём именно она заключается.

Нужно. Но для этого нужны...даже не специалисты, а хотя бы просто любопытные люди имеющие "зуд" добраться до сути. И объективно говоря из всех знакомых мне людей, подобного склада я знаю только от силы пару. Видимо ни в акимате ни в обслуживающей организации таковых не нашлось.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3681
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 19:12
#7
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Не пойму, причём тут аким?
Если кто сантехника вызвал и пришёл рука - попа сантехник, кто виноват?
Аким, тот кто вызывал сантехника, работодатель сантехника или сантехник сам?
Вопрос на засыпку! :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7227
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 20:31
#8
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Как-то кто-то из Акимов (кажется святой) обмолвился,если по Абая ехать со скоростью 40км/ч то можно попасть на зеленую волну, то бишь проехать всю длину улицы на зеленый свет. Тогда это, несмотря на мои неоднократные попытки оказались лишь словами. Теперь,когда улицу расширили, я несколько раз действительно попал не эту волну
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1017
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 23:19
#9
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Цитата:
Эл-починно:
кто виноват?

Тот кто вызвал. Потому что обратился в организацию в которой с высокой вероятность может быть соответствующий работник. Вся ответственность за выбор специалиста, будь то плохого или хорошего, лежит полностью на заказчике.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3681
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 23:30
#10
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Цитата:
Карачун:
лежит полностью на заказчике.

Ну с логической точки зрения - верно. А вот в практике, всё значительно сложнее. Есть фирмы (подрядчики), которые совсем не подрядчики, да и работники у них такие же. Это не только в государственном секторе, и не только в Казахстане. Которые на ничего неделание, или плохо делание, деньги зарабатывают - умышлено! То есть преднамеренно. Только если я, ка частная персона, возмущусь и не заплачу, что тоже не всегда беспроблемно, то почему платит акимат этим жуликам, вопрос немного другой.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1414
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 23:38
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
ак-то кто-то из Акимов (кажется святой) обмолвился,если по Абая ехать со скоростью 40км/ч то можно попасть на зеленую волну, то бишь проехать всю длину улицы на зеленый свет.

Раньше(несколько лет назад), все светофоры были в ведении одной фирмы, кажется АБЗ. Как сейчас помню, какие то правила или законы заставили эту фирму расстаться с этой деятельностью. У них была уже практически налажена система управления светофорами, с помощью датчиков, интеллектуально, чтобы не было пробок, застоев. Уже было помещение для этого. Но типа монополисты они, и им запретили этот вид деятельности. Я к тому, что эти люди стремились к чему-то. А сейчас, светофорный хаос ежедневный, не справляется подрядчик. Отсюда ДТП.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
945
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 23.11.24 - 07:15
#12
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Только в Костанае проблема с ними. В других городах такого нет. Бывает отключение, вообще не работает. А тут оно постоянно глюк
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17098
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 23.11.24 - 11:56
#13
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Чето у жундубаева вечный провал с подрядчиками
То цветы не посадят во время
То снег не уберут
Вот теперь светофоры поставили поломанные

Что за бесхозяйственность?
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6803
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 23.11.24 - 16:09
#14
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Цитата:
vofkakst:
все под углом, не строго вертикально;


Точно так же стоят столбы освещения на супер-новой трассе между г.Рудным и р.Айетом.

Резко бросается в глаза - криво; не вертикально. Как инженер - чувствую ассиметрию, непаралельность, визуально даже проезжаю - дискомфортно в глазах из-за бокового зрения.
Единственное надо отметить: - в последний раз, ранним утром( 22 ноября)когда проезжал удивительно, но горели ВСЕ фонари:- может из-за тумана густого включили все.

[Исправлено: ACROS, 23.11.2024 - 17:22]
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