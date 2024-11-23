НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «А вот рождаемости хотелось бы больше» - Как обстоят дела в акушерстве и гинекологии не по отчетам, а на самом деле
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50557
«А вот рождаемости хотелось бы больше» - Как обстоят дела в акушерстве и гинекологии не по отчетам, а на самом деле
Отправлено: 23.11.24 - 13:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отвечает ветеран и отличник здравоохранения РК, почётный гражданин Костаная Иван Абрамович Янцен. Доктор высшей квалификационной категории встретил 70-летие. Нынешний консультант и главный внештатный специалист уверен, что в строю его держат опыт и проблемы совершенствования службы.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
458
Re: «А вот рождаемости хотелось бы больше» - Как обстоят дела в...
Отправлено: 23.11.24 - 13:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец! А ведь он прав на все 100% показав своей статье все причины безразличного отношения гос-ва к кадрам и не только кадрам в сфере медицины. Истинных кадров болеющих за порученное дело не так много как он. Вот это кадровый кризис, который порождается политикой, а не экономическим кризисом. Для повышения рождаемости не должно быть препонов, нужны бюджетные деньги, которых из-за бесконтрольности и коррупционности верхов выделяют мало или просто разворовывают, а ответственность за эти преступления на нуле, то есть штраф в казну и все. Нужен жесткий и карательный контроль за расходованием бюджетных денег. Без этого, рождаемость не увеличится, а увеличится преступность! Деньги появятся только тогда, когда в гос-ве будет применяться смертная казнь, в результате которой у народа появится истинная вера в Справедливость! В результате отсутствия Справедливости в виде безнаказанности во всех сферах, не возникает вера в будущее, недоверие порождает безразличие! Если бюджетных денег нет на развитие медицины, то прямо пропорционально нет и рождаемости среди населения, которое особо не доверяет верхам, бездумно расходующим бюджетные деньги! Действительно, здоровье нужно всем, но не для всех, поэтому сказывается отсутствие специалистов, учившихся на 4 и 5 в институтах! Обучение врача в год составляет от 700000 тенге, тут же возникает вопрос, откуда взять такие деньги на обучение малоимущих, среди которых есть дети, которые хотят быть врачами, медицинскими сестрами, братьями! Повышение численности населения происходит на словах для статистики, а гос-во не рассуждает как автор статьи. Ведь увеличение численности порождает как правило расходование бюджетных средств, которые уже тратят из Нацфонда. Ведь сейчас обучение платное, а содержать детей стало очень накладно, особенно малоимущим!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42325
«А вот рождаемости хотелось бы больше» - Как обстоят дела в акушерстве и гинекологии не по отчетам, а на самом деле
Отправлено: 23.11.24 - 16:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот России нужна рождаемость, там идет война и сегодняшних школьников через время отправят погибать, это ясно.
А нам к чему рожать и рожать?
Меня таки пропагандисткие статьи почему то пугают, создается ощущение, что нужно много так сказать человеков для чего то..

[Исправлено: 111, 23.11.2024 - 17:07]
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1542
«А вот рождаемости хотелось бы больше» - Как обстоят дела в акушерстве и гинекологии не по отчетам, а на самом деле
Отправлено: 23.11.24 - 16:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А нам к чему рожать и рожать?


самая здравая мысль от тебя
аплодирую
:lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 340, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 340
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS