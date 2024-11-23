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≡ «Мы у вас всё равно заберём» - Постановление об изъятии земельных участков в центре Костаная под парк оспаривают в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50557
«Мы у вас всё равно заберём» - Постановление об изъятии земельных участков в центре Костаная под парк оспаривают в суде
Отправлено: 23.11.24 - 10:59
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Житель Костаная Валерий КУЛЫГА называет требования акима города необоснованными. По мнению истца, реальная цель готовящегося изъятия участка с его домом - передать эту территорию застройщику. 21 ноября он заявил отвод составу суда.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3640
Re: «Мы у вас всё равно заберём» - Постановление об изъятии...
Отправлено: 23.11.24 - 10:59
#1
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насчет огромного освободившегося участка возле "Осьминога". Сто процентно там что-то воткнут. такой жирный участок в центре пустым не останется.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42325
«Мы у вас всё равно заберём» - Постановление об изъятии земельных участков в центре Костаная под парк оспаривают в суде
Отправлено: 23.11.24 - 15:53
#2
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Отмазку такую придумали, посадить пару деревьев, но надо отобрать собственность.
Вообще уже берега попутали
Давайте вообще у всех в центре все отберем и посадим деревья, которые спиливаются сейчас безбожно вообще везде, их бы сперва не спиливали..

[Исправлено: 111, 23.11.2024 - 16:56]
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