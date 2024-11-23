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«Мы у вас всё равно заберём» - Постановление об изъятии земельных участков в центре Костаная под парк оспаривают в суде
«Мы у вас всё равно заберём» - Постановление об изъятии земельных участков в центре Костаная под парк оспаривают в суде
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