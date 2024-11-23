Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Пулемёт «Максим», «Маузер» 19 века и чучело полицейского Рекса: уникальный музей существует в Костанае стараниями энтузиастов
Пулемёт «Максим», «Маузер» 19 века и чучело полицейского Рекса: уникальный музей существует в Костанае стараниями энтузиастов
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 345, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 345
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать