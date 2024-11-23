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≡ Пулемёт «Максим», «Маузер» 19 века и чучело полицейского Рекса: уникальный музей существует в Костанае стараниями энтузиастов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50557
Пулемёт «Максим», «Маузер» 19 века и чучело полицейского Рекса: уникальный музей существует в Костанае стараниями энтузиастов
Отправлено: 23.11.24 - 15:49
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Здесь побывало не меньше ста тысяч посетителей, в этом году к ним добавилось 6 500. Первый ведомственный музей в стране – настоящий образовательный и патриотический центр площадью 400 кв. м. Долгие годы научное хранилище - на самообеспечении.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42325
Re: Пулемёт «Максим», «Маузер» 19 века и чучело полицейского...
Отправлено: 23.11.24 - 15:49
#1
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Гордятся прошлым, не имея настоящего и будущего..
Разве патриотов воспитаешь прошлым?
Где наши казахские Кольты и Беретты, где наши казахские Хаймарсы, танки, самолеты, автоматы и вообще техника будущего?
Где наши современные дроны ударные и разведовательные?
Предлагают патриота воспитывать с шашкой на коне против Стелсов и Томагавков?
Это уже слишком..
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