Re: Пулемёт «Максим», «Маузер» 19 века и чучело полицейского...

Отправлено: - 15:49

Гордятся прошлым, не имея настоящего и будущего..

Разве патриотов воспитаешь прошлым?

Где наши казахские Кольты и Беретты, где наши казахские Хаймарсы, танки, самолеты, автоматы и вообще техника будущего?

Где наши современные дроны ударные и разведовательные?

Предлагают патриота воспитывать с шашкой на коне против Стелсов и Томагавков?

Это уже слишком..