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≡ «Почему в Казахстане нет музея казахских орнаментов?» - мастер декоративно-прикладного искусства за 40 лет создал 1500 традиционных узоров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50557
«Почему в Казахстане нет музея казахских орнаментов?» - мастер декоративно-прикладного искусства за 40 лет создал 1500 традиционных узоров
Отправлено: 23.11.24 - 15:41
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Шоптибай Байдильдин известен за пределами Казахстана. Его произведения экспонировались на Олимпийских играх в США, его работы мечтали приобрести зарубежные издатели. «Но я хочу, чтобы право на мои узоры принадлежало Казахстану!» - говорит народный мастер.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42325
Re: «Почему в Казахстане нет музея казахских орнаментов?» -...
Отправлено: 23.11.24 - 15:41
#1
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Советский партийный деятель занимался вышиванием орнаментов в СССР.
СССР не стало.
Наверно я что то недопонял..
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