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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:47
Цитата:
Я могу в выходные в магазин сходить
А ты не можешь
Шах и мат
Эл-починно:
сижу бухаю на диване и сужу, какие абайки тут на форуме, себе чего позволить не могут
сижу бухаю на диване и сужу, какие абайки тут на форуме, себе чего позволить не могут
Я могу в выходные в магазин сходить
А ты не можешь
Шах и мат
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:51
Цитата:
А если даст больше оружия он войдет в историю как президент давший по носу России
Причем без обратной угрозы Цитата:
Где идёт?
У России спецоперация какая-то на территории Курска
У Украины ничего
А США вообще участия не принимают
Что идёт то?
maxsaf:
Прикиньте, щас промелькнула мысль, что если Трамп полностью лишит Украину какой-либо помощи - то он автоматически войдёт в историю как величайший президент, остановивший реально уже начавшуюся третью мировую, и спасший цивилизацию.
Прикиньте, щас промелькнула мысль, что если Трамп полностью лишит Украину какой-либо помощи - то он автоматически войдёт в историю как величайший президент, остановивший реально уже начавшуюся третью мировую, и спасший цивилизацию.
А если даст больше оружия он войдет в историю как президент давший по носу России
Причем без обратной угрозы Цитата:
maxsaf:
Глаза откройте - она уже идёт.
Глаза откройте - она уже идёт.
Где идёт?
У России спецоперация какая-то на территории Курска
У Украины ничего
А США вообще участия не принимают
Что идёт то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:56
Цитата:
Конечно без обратной угрозы - она же Украине прилетает, не штатам
abaika95:
Причем без обратной угрозы
Причем без обратной угрозы
Конечно без обратной угрозы - она же Украине прилетает, не штатам
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:57
Цитата:
Ну тогда и переживать не о чем, логично?))
abaika95:
У России спецоперация какая-то на территории Курска У Украины ничего
У России спецоперация какая-то на территории Курска У Украины ничего
Ну тогда и переживать не о чем, логично?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:58
Цитата:
Два славянских народа мочат друг друга
Чем плохо? Цитата:
Так мы и не переживаем
Мочите друг друга дальше
maxsaf:
Конечно без обратной угрозы - она же Украине прилетает, не штатам
Конечно без обратной угрозы - она же Украине прилетает, не штатам
Два славянских народа мочат друг друга
Чем плохо? Цитата:
maxsaf:
Ну тогда и переживать не о чем, логично?)
Ну тогда и переживать не о чем, логично?)
Так мы и не переживаем
Мочите друг друга дальше
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:59
Цитата:
А чё у вас за усиление тогда?
abaika95:
Так мы и не переживаем Мочите друг друга дальше
Так мы и не переживаем Мочите друг друга дальше
А чё у вас за усиление тогда?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 12:00
Цитата:
Ну ок. Ты там каким боком? Чини себе спокойно вилку у вентилятора
abaika95:
Два славянских народа мочат друг друга
Два славянских народа мочат друг друга
Ну ок. Ты там каким боком? Чини себе спокойно вилку у вентилятора
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 12:41
Цитата:
Имитация бурной деятельности
Цитата:
А чё уже поржать нельзя над вашими проблемами?
maxsaf:
А чё у вас за усиление тогда?
А чё у вас за усиление тогда?
Имитация бурной деятельности
Цитата:
maxsaf:
Ну ок. Ты там каким боком? Чини себе спокойно вилку у вентилятора
Ну ок. Ты там каким боком? Чини себе спокойно вилку у вентилятора
А чё уже поржать нельзя над вашими проблемами?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 1057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 13:27
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42325
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 15:38
Хех..
Уже и меня практически нет, Зетпатриоты не унимаются и мочат Украину.
На словах.
Но почему тогда вечно жалуются, что только я говорю на эту тему и они бедненькие уходят с этого форума, потому что тут про Украину?
Ан нет, вон сами замечательно разыгрывают тему Украины и уходить при этом не собираются..
Пугают остальных только..
Уже и меня практически нет, Зетпатриоты не унимаются и мочат Украину.
На словах.
Но почему тогда вечно жалуются, что только я говорю на эту тему и они бедненькие уходят с этого форума, потому что тут про Украину?
Ан нет, вон сами замечательно разыгрывают тему Украины и уходить при этом не собираются..
Пугают остальных только..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1542
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 16:07
Цитата:
Цитата:
ну замочим, а дальше-то что?
к слову, когда в Кордае резня была, что-то не припомню, чтобы славяне говорили "Чем плохо?" и не желали "мочить друг друга"
abaika95:
Два славянских народа мочат друг друга Чем плохо?
Два славянских народа мочат друг друга Чем плохо?
Цитата:
abaika95:Мочите друг друга дальше
ну замочим, а дальше-то что?
к слову, когда в Кордае резня была, что-то не припомню, чтобы славяне говорили "Чем плохо?" и не желали "мочить друг друга"
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42325
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 16:12
Цитата:
Россия безвозвратно потеряла всего лишь 500 тысяч, ну и Украина наверно столько.
Миллион очень мало.
Вот если бы хотя бы по десять миллионов потеряли, то мы бы вздохнули более спокойно..
Казахи и так на вес золота, так они пригодятся еще и России в будущем, и говорить на русском умеют и думать.
abaika95:
Два славянских народа мочат друг друга
Два славянских народа мочат друг друга
Россия безвозвратно потеряла всего лишь 500 тысяч, ну и Украина наверно столько.
Миллион очень мало.
Вот если бы хотя бы по десять миллионов потеряли, то мы бы вздохнули более спокойно..
Казахи и так на вес золота, так они пригодятся еще и России в будущем, и говорить на русском умеют и думать.
-
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