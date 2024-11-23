Re: Диана ОКРЕМОВА: Культура на нефтяных деньгах

Отправлено: - 12:16

Она аргументировано и законно поднимает перед сознательным населением вопрос насчет разбазаривания денег из Национального фонда страны! Деньги из Нацфонда раздают налево и направо якобы на благородные цели. Для расходования денге из Нацфонда обязан быть народный референдум на изъятие денег из фонда. Народного референдума не было, хотя по Конституции народ является источником государственной власти, и с его согласия, выраженного через референдум, власть должна однозначно принимать решение, следовательно автор статьи действия власти считает незаконными, поскольку законная цель создания фонда для поддержания будущих поколений в гос-ве. А если его разбазарят, то в будущем излишки от продажи нефти могут и не быть из-за отсутствия продаж нефти, поскольку все нефтепроводы идут через Россию, где идет военное столкновение с Украиной, а возможно столкновение и с НАТО! Сейчас деньги взять не откуда, истратили деньги из пенсионного фонда, из ФСМС, из изъятых денег у коррупционеров, поэтому берут займы у иностранных гос-в со ссылками на дефицит бюджетных средств из-за кризиса, и тому подобное. Парламент, как и депутаты маслихатов, как воды в рот набрали, молчат, ни звука, хотя должны выражать волю народа, а не волю исполнительной власти! Никто не знает, и не будет знать, сколько бюджетных денег из-за экономических и коррупционных преступлений в гос-ве исчезло за последние 5 лет, а сколько еще исчезнет из-за жалостливого отношения к преступникам.