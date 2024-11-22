Отправлено: - 23:38

сайлау курманов:

ак-то кто-то из Акимов (кажется святой) обмолвился,если по Абая ехать со скоростью 40км/ч то можно попасть на зеленую волну, то бишь проехать всю длину улицы на зеленый свет.

Цитата:Раньше(несколько лет назад), все светофоры были в ведении одной фирмы, кажется АБЗ. Как сейчас помню, какие то правила или законы заставили эту фирму расстаться с этой деятельностью. У них была уже практически налажена система управления светофорами, с помощью датчиков, интеллектуально, чтобы не было пробок, застоев. Уже было помещение для этого. Но типа монополисты они, и им запретили этот вид деятельности. Я к тому, что эти люди стремились к чему-то. А сейчас, светофорный хаос ежедневный, не справляется подрядчик. Отсюда ДТП.