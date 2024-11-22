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Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50554
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 16:50
40 жалоб на некорректную работу светофоров зафиксировала служба iKomek на прошлой неделе. В частности люди жаловались на светофоры по ул. Каирбекова, Амангельды, Баймагамбетова, Лермонтова, Маяковского, Воинов Интернационалистов, Арыстанбекова.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42318
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 16:50
Цитата:
Там гололед и столбик установлен очень близко к дороге, а у детей привычка бежать и первым нажимать.
Кажется акимат тут допустил халатность и преступление, или преступную халатность..
Один пример некорректно работающего светофора корреспондент "НГ" наблюдала лично - на переходе к Казахско-Французскому центру.
Там гололед и столбик установлен очень близко к дороге, а у детей привычка бежать и первым нажимать.
Кажется акимат тут допустил халатность и преступление, или преступную халатность..
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 17:22
У этих "умных" или не очень светофоров похоже нет даже систем выходного контроля, чьего бы производства они ни были. Или программируются они "специалистами" что называется от бога.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1071
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 17:24
Стояли мощные, бетонные столбы - в рамках обновления новые столбы устанавливают "на глаз" -все под углом, не строго вертикально;
Заменяя нормальные светофоры на новые, очень часто устанавливаются такие светофоры, где красный горит вместе с зеленым, и это норма!
Выстраивая новые районы-кварталы, не задумываются про парковки и тротуары.
Вы где таких специалистов берете? Вас на olx кидают что ли, вместо профессионалов подсовывая халтурщиков?
Заменяя нормальные светофоры на новые, очень часто устанавливаются такие светофоры, где красный горит вместе с зеленым, и это норма!
Выстраивая новые районы-кварталы, не задумываются про парковки и тротуары.
Вы где таких специалистов берете? Вас на olx кидают что ли, вместо профессионалов подсовывая халтурщиков?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 457
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 18:17
Безобразие происходят из-за бесконтрольности самого акима и безнаказанности его подчиненных. Деньги бюджетные "вбухивают", а порядка нет! Видимо профессионалов нет в структуре акимата города и это печально, а должно быть совсем по-другому.
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 18:34
Вообще, если есть проблемыа, то нужно раскопать в чём именно она заключается. Негерметичность оборудования, некачественное соединение или что-то ещё. Почему то в словах мэра и ЖКХа нет даже намёка на причины, от чего ломаются светофоры.
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 18:55
Цитата:
Нужно. Но для этого нужны...даже не специалисты, а хотя бы просто любопытные люди имеющие "зуд" добраться до сути. И объективно говоря из всех знакомых мне людей, подобного склада я знаю только от силы пару. Видимо ни в акимате ни в обслуживающей организации таковых не нашлось.
olegggon:
то нужно раскопать в чём именно она заключается.
то нужно раскопать в чём именно она заключается.
Нужно. Но для этого нужны...даже не специалисты, а хотя бы просто любопытные люди имеющие "зуд" добраться до сути. И объективно говоря из всех знакомых мне людей, подобного склада я знаю только от силы пару. Видимо ни в акимате ни в обслуживающей организации таковых не нашлось.
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 19:12
Не пойму, причём тут аким?
Если кто сантехника вызвал и пришёл рука - попа сантехник, кто виноват?
Аким, тот кто вызывал сантехника, работодатель сантехника или сантехник сам?
Вопрос на засыпку!
Если кто сантехника вызвал и пришёл рука - попа сантехник, кто виноват?
Аким, тот кто вызывал сантехника, работодатель сантехника или сантехник сам?
Вопрос на засыпку!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7227
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 20:31
Как-то кто-то из Акимов (кажется святой) обмолвился,если по Абая ехать со скоростью 40км/ч то можно попасть на зеленую волну, то бишь проехать всю длину улицы на зеленый свет. Тогда это, несмотря на мои неоднократные попытки оказались лишь словами. Теперь,когда улицу расширили, я несколько раз действительно попал не эту волну
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 23:19
Цитата:
Тот кто вызвал. Потому что обратился в организацию в которой с высокой вероятность может быть соответствующий работник. Вся ответственность за выбор специалиста, будь то плохого или хорошего, лежит полностью на заказчике.
Эл-починно:
кто виноват?
кто виноват?
Тот кто вызвал. Потому что обратился в организацию в которой с высокой вероятность может быть соответствующий работник. Вся ответственность за выбор специалиста, будь то плохого или хорошего, лежит полностью на заказчике.
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 23:30
Цитата:
Ну с логической точки зрения - верно. А вот в практике, всё значительно сложнее. Есть фирмы (подрядчики), которые совсем не подрядчики, да и работники у них такие же. Это не только в государственном секторе, и не только в Казахстане. Которые на ничего неделание, или плохо делание, деньги зарабатывают - умышлено! То есть преднамеренно. Только если я, ка частная персона, возмущусь и не заплачу, что тоже не всегда беспроблемно, то почему платит акимат этим жуликам, вопрос немного другой.
Карачун:
лежит полностью на заказчике.
лежит полностью на заказчике.
Ну с логической точки зрения - верно. А вот в практике, всё значительно сложнее. Есть фирмы (подрядчики), которые совсем не подрядчики, да и работники у них такие же. Это не только в государственном секторе, и не только в Казахстане. Которые на ничего неделание, или плохо делание, деньги зарабатывают - умышлено! То есть преднамеренно. Только если я, ка частная персона, возмущусь и не заплачу, что тоже не всегда беспроблемно, то почему платит акимат этим жуликам, вопрос немного другой.
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 23:38
Цитата:
Раньше(несколько лет назад), все светофоры были в ведении одной фирмы, кажется АБЗ. Как сейчас помню, какие то правила или законы заставили эту фирму расстаться с этой деятельностью. У них была уже практически налажена система управления светофорами, с помощью датчиков, интеллектуально, чтобы не было пробок, застоев. Уже было помещение для этого. Но типа монополисты они, и им запретили этот вид деятельности. Я к тому, что эти люди стремились к чему-то. А сейчас, светофорный хаос ежедневный, не справляется подрядчик. Отсюда ДТП.
сайлау курманов:
ак-то кто-то из Акимов (кажется святой) обмолвился,если по Абая ехать со скоростью 40км/ч то можно попасть на зеленую волну, то бишь проехать всю длину улицы на зеленый свет.
ак-то кто-то из Акимов (кажется святой) обмолвился,если по Абая ехать со скоростью 40км/ч то можно попасть на зеленую волну, то бишь проехать всю длину улицы на зеленый свет.
Раньше(несколько лет назад), все светофоры были в ведении одной фирмы, кажется АБЗ. Как сейчас помню, какие то правила или законы заставили эту фирму расстаться с этой деятельностью. У них была уже практически налажена система управления светофорами, с помощью датчиков, интеллектуально, чтобы не было пробок, застоев. Уже было помещение для этого. Но типа монополисты они, и им запретили этот вид деятельности. Я к тому, что эти люди стремились к чему-то. А сейчас, светофорный хаос ежедневный, не справляется подрядчик. Отсюда ДТП.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 945
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 23.11.24 - 07:15
Только в Костанае проблема с ними. В других городах такого нет. Бывает отключение, вообще не работает. А тут оно постоянно глюк
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17097
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 23.11.24 - 11:56
Чето у жундубаева вечный провал с подрядчиками
То цветы не посадят во время
То снег не уберут
Вот теперь светофоры поставили поломанные
Что за бесхозяйственность?
То цветы не посадят во время
То снег не уберут
Вот теперь светофоры поставили поломанные
Что за бесхозяйственность?
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