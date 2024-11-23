Отправлено: - 09:44

saba:

Смотрел сегодня "место встречи" по НТВ. Проводился опрос" Будут ли боевые столкновения со странами НАТО?. Зачитали один комментарий:" Надо ударить ядерным оружием по Великобритании и Польше, потому что американцы ссыкуны( так прозвучало в эфире) и ответки не будет". Удивительно миролюбивая страна, нынешняя Россия! Кстати в опросе большинство проголосовало за конфронтацию с НАТО! Ведущие поудивлялись, но не очень сильно, видимо ожидали такого исхода.

[Исправлено: Kairat stayer, 23.11.2024 - 11:08]

Цитата:Пропаганда хорошо работает у великих россиян или как отмечал А.Венедиктов ядерного народа, диванные воины никак не могут смирится и успокоится, на днях самого себя цитировал, речь шла о событиях почти четырёхлетней давности (15 декабря 2021 года), ещё до вторжения в Украину россиянами.Kairat stayer: А.Венедиктов после онлайн конференции высказал своё мнение, понятно, что он владеет инсайдерской информацией и лично знаком с главами обоих государств. Так, с его слов для ядерного народа РФ нужна очередная эйфория, восторг, счастье как было с Крымом, в аккурат перед очередными выборами главы государства в 2024 году. При этом один из вариантов аншлюс Беларуси, конечно мирный, значит есть возможно и другие варианты. Также отмечает, что народ не хочет войны с той-же Украиной, потому что будут жертвы и.т.д.Подробнее здесь: