Карачун: Едва ли и вы позволяете гостям передвигать мебель в вашем доме, или вовсе выкидывать её, по их усмотрению.
Но если полиция выбьет мою дверь и перевернет все внутри - наврятли я буду иметь законные основания как-то этому помешать или возразить я могу хозяйничать на своей частной территории, пока это не вредит кому то ещё. Логично?
Прикиньте, щас промелькнула мысль, что если Трамп полностью лишит Украину какой-либо помощи - то он автоматически войдёт в историю как величайший президент, остановивший реально уже начавшуюся третью мировую, и спасший цивилизацию.
maxsaf: я могу хозяйничать на своей частной территории, пока это не вредит кому то ещё
скорее пока нет нарушений действующего законодательства. а кто там лично и персонально идентифицирует себя как обиженку, считая что нарушений вроде и нет но ему это вредит, лично мне было бы глубоко на...ть.
saba: Смотрел сегодня "место встречи" по НТВ. Проводился опрос" Будут ли боевые столкновения со странами НАТО?. Зачитали один комментарий:" Надо ударить ядерным оружием по Великобритании и Польше, потому что американцы ссыкуны( так прозвучало в эфире) и ответки не будет". Удивительно миролюбивая страна, нынешняя Россия! Кстати в опросе большинство проголосовало за конфронтацию с НАТО! Ведущие поудивлялись, но не очень сильно, видимо ожидали такого исхода.
Пропаганда хорошо работает у великих россиян или как отмечал А.Венедиктов ядерного народа, диванные воины никак не могут смирится и успокоится, на днях самого себя цитировал, речь шла о событиях почти четырёхлетней давности (15 декабря 2021 года), ещё до вторжения в Украину россиянами.
Kairat stayer: А.Венедиктов после онлайн конференции высказал своё мнение, понятно, что он владеет инсайдерской информацией и лично знаком с главами обоих государств. Так, с его слов для ядерного народа РФ нужна очередная эйфория, восторг, счастье как было с Крымом, в аккурат перед очередными выборами главы государства в 2024 году. При этом один из вариантов аншлюс Беларуси, конечно мирный, значит есть возможно и другие варианты. Также отмечает, что народ не хочет войны с той-же Украиной, потому что будут жертвы и.т.д.
saba: "Надо ударить ядерным оружием по Великобритании и Польше, потому что американцы ссыкуны ( так прозвучало в эфире) и ответки не будет". Удивительно миролюбивая страна, нынешняя Россия! Кстати в опросе большинство проголосовало за конфронтацию с НАТО! Ведущие поудивлялись, но не очень сильно, видимо ожидали такого исхода.
Лучше великим россиянам - ядерному и глубинному народу с НАТО не конфликтовать, они точно расколют или расколят любой орешник и.т.д. Ниже по ссылке на канале у Д.Казанского, российские военные блогеры и идеологи войны, отмечают, что западные технологии получше чем у них.
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