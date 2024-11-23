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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 00:07
#14296
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Цитата:
Карачун:
Едва ли и вы позволяете гостям передвигать мебель в вашем доме, или вовсе выкидывать её, по их усмотрению.

Но если полиция выбьет мою дверь и перевернет все внутри - наврятли я буду иметь законные основания как-то этому помешать или возразить :lol: я могу хозяйничать на своей частной территории, пока это не вредит кому то ещё. Логично?

[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 01:10]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11441
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 00:09
#14297
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Цитата:
111:
В России массовая истерия и психоз.


--- И кто ты после этого ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 00:11
#14298
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Цитата:
Гога:
--- И кто ты после этого ?

Просто накинул на пропеллер очередную порцию, ниче необычного ))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3681
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 00:39
#14299
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Цитата:
111:
[Исправлено: 111, 22.11.2024 - 17:44] [Исправлено: Тимур Гафуров, 22.11.2024 - 17:04]

И тут я прослезился!

ПС- поясню для редакции. Если это так как отображено, то Гафуров исправил в 17:04, А 111-ый всёравно ещё раз исправляет га свой лад в 17:44. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 23.11.2024 - 01:47]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11441
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 00:47
#14300
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Цитата:
111:
Стоимость билета сразу после

----Что так мало ??? Вот ещё лучше
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3681
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 01:21
#14301
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Цитата:
abaika95:
Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят не раз лежавшие в вытрезвителе То я не уливлен чё они так в голосовалке активно участвовали )

Да сижу бухаю на диване и сужу, какие абайки тут на форуме, себе чего позволить не могут. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 04:11
#14302
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Цитата:
111: Хех.. Вот не знал, что германец попадется на это. Откорректировал через 40 секунд, ну минута получилась, германцы не знают что час времени ходит туда сюда?

Чё ты опять мелешь, какие 40 секунд? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 04:15
#14303
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Прикиньте, щас промелькнула мысль, что если Трамп полностью лишит Украину какой-либо помощи - то он автоматически войдёт в историю как величайший президент, остановивший реально уже начавшуюся третью мировую, и спасший цивилизацию. :-o
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 07:48
#14304
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Цитата:
maxsaf:
я могу хозяйничать на своей частной территории, пока это не вредит кому то ещё

скорее пока нет нарушений действующего законодательства. а кто там лично и персонально идентифицирует себя как обиженку, считая что нарушений вроде и нет но ему это вредит, лично мне было бы глубоко на...ть.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 09:02
#14305
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Цитата:
maxsaf:
как величайший президент,

Вопрос только в том, кто войдёт в мировую историю как величайший злодей, чуть не начавший эту самую войну! Но слава Герострата это тоже слава, самолюбие тешит
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 09:44
#14306
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Цитата:
saba:
Смотрел сегодня "место встречи" по НТВ. Проводился опрос" Будут ли боевые столкновения со странами НАТО?. Зачитали один комментарий:" Надо ударить ядерным оружием по Великобритании и Польше, потому что американцы ссыкуны( так прозвучало в эфире) и ответки не будет". Удивительно миролюбивая страна, нынешняя Россия! Кстати в опросе большинство проголосовало за конфронтацию с НАТО! Ведущие поудивлялись, но не очень сильно, видимо ожидали такого исхода.


Пропаганда хорошо работает у великих россиян или как отмечал А.Венедиктов ядерного народа, диванные воины никак не могут смирится и успокоится, на днях самого себя цитировал, речь шла о событиях почти четырёхлетней давности (15 декабря 2021 года), ещё до вторжения в Украину россиянами.

Kairat stayer: А.Венедиктов после онлайн конференции высказал своё мнение, понятно, что он владеет инсайдерской информацией и лично знаком с главами обоих государств. Так, с его слов для ядерного народа РФ нужна очередная эйфория, восторг, счастье как было с Крымом, в аккурат перед очередными выборами главы государства в 2024 году. При этом один из вариантов аншлюс Беларуси, конечно мирный, значит есть возможно и другие варианты. Также отмечает, что народ не хочет войны с той-же Украиной, потому что будут жертвы и.т.д.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 23.11.2024 - 11:08]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 10:34
#14307
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Цитата:
saba:
"Надо ударить ядерным оружием по Великобритании и Польше, потому что американцы ссыкуны ( так прозвучало в эфире) и ответки не будет". Удивительно миролюбивая страна, нынешняя Россия! Кстати в опросе большинство проголосовало за конфронтацию с НАТО! Ведущие поудивлялись, но не очень сильно, видимо ожидали такого исхода.


Лучше великим россиянам - ядерному и глубинному народу с НАТО не конфликтовать, они точно расколют или расколят любой орешник и.т.д. Ниже по ссылке на канале у Д.Казанского, российские военные блогеры и идеологи войны, отмечают, что западные технологии получше чем у них.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:10
#14308
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Цитата:
Карачун:
скорее пока нет нарушений действующего законодательства

А решать это может только суд. Не собственник. Так ведь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:17
#14309
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Цитата:
saba:
как величайший злодей, чуть не начавший эту самую войну!

Глаза откройте - она уже идёт.
Цитата:
Kairat stayer:
они точно расколют или расколят любой орешник

А чё они раскалывалку Украине не передадут? Или такой пока в природе не существует?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25032
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 11:23
#14310
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Цитата:
Карачун:
скорее пока нет нарушений действующего законодательства

Ещё есть и гражданско-правовые отношения, договора, которые законами не являются, но все равно обязательны к исполнению.
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