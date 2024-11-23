Отправлено: - 00:07

Карачун:

Едва ли и вы позволяете гостям передвигать мебель в вашем доме, или вовсе выкидывать её, по их усмотрению.

[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 01:10]

Цитата:Но если полиция выбьет мою дверь и перевернет все внутри - наврятли я буду иметь законные основания как-то этому помешать или возразитья могу хозяйничать на своей частной территории, пока это не вредит кому то ещё. Логично?