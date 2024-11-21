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≡ В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50552
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 21.11.24 - 20:05
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Ежедневно полиция доставляет в центр временной адаптации и детоксикации около 50 человек, при том, что рассчитан он на 25. Данные сегодня, 21 ноября, на брифинге в РСК привел первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2413
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 22.11.24 - 09:24
#15
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Цитата:
111:
Он не осознает, что происходит, не может роспись поставить.

Исправил. Спасибо
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1710
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 10:46
#16
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Цитата:
Эл-починно:
ПС - какого алкоголя? пиво, вино водка, самогон, крепкое, сухое, сладкое? Что подразумевается под словом алкоголь?


.....не знаю какой алкоголь это официальные данные по стране всё смешали типа коктеля...Казахстанский коктель надо заметить....

:-) :-) :-) :-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1710
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 10:50
#17
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Цитата:
abaika95:
Мдаааа И эти люди чето нам вещают ещё о культуре


.....можешь преподать нам урок культуры пития алкоголя нам незнающим,ты ведь был в европе 4 раза разве там ненаучили как алкоголь употреблять....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1710
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 10:58
#18
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Цитата:
Эл-починно:
Этим должны медики заниматься, по звонкам.

.....всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии октобер фест или карнавал дежурят медики в Кёльне на карнавал даже палатки ставят для оказания мед. помощи сильно выпившим.....а в Казахстане всё по другому,посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6027
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 22.11.24 - 11:30
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии октобер фест или карнавал дежурят медики в Кёльне на карнавал даже палатки ставят для оказания мед. помощи сильно выпившим.....а в Казахстане всё по другому, посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......


Помнится во время октобер фест, мужик мужика изнасиловал в нетрезвом состоянии, получается культуры питья нет, где же уважение к человеческим правам и защите достоинства? Нам такие ценности и инциденты не нужны, всякие карнавалы и сомнительные фестивали.

У нас на мой взгляд, к решению данного вопроса нужно подходить конструктивно, должной профилактикой заниматься, особенно среди молодёжи, дебоширов и лиц постоянно употребляющих спиртные напитки привлекать к строгой ответственности.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1016
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 11:49
#20
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии

Вытрезвитель это тоже медицинское учреждение, только специализированное. Поскольку, как уже отметил, нафиг они не упали в больнице.
Теперь насчет
Цитата:
родом из Шанхая2022:
посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......

Вероятно полнота картины не является преимущественной потребностью ряда комментаторов. В этих ваших Германиях обязательная мед. страховка составляет 16 процентов от дохода, а в Казахстане всего 5. Таким образом это просто платная мед.услуга. Хочется "жрать" пойло-оплачиваешь за то что медикам и полицейским придется с тобой возиться. Ну или "жри" так, чтобы не появлялось повода этим службам тобой заниматься.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3680
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 23.11.24 - 00:05
#21
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Цитата:
Карачун:
В этих ваших Германиях обязательная мед. страховка составляет 16 процентов от дохода, а в Казахстане всего 5.

Ну так в этих Германиях, эта страховка во всяком случае и работает. В отличие от 5% ой. А если с кем, что и случилось, не важно - сердечный приступ или пьян, так всё равно помогут. Пьяных на улицах нет, редко встречаются. А выпившие бывают, но никого не загребают. :-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1710
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 23.11.24 - 00:08
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
Помнится во время октобер фест, мужик мужика изнасиловал в нетрезвом состоянии, получается культуры питья нет, где же уважение к человеческим правам и защите достоинства? Нам такие ценности и инциденты не нужны, всякие карнавалы и сомнительные фестивали.


.....причём здесь мужик мужика трахнул?давайте отделять котлеты от мух.... на западе сегодня это у них вполне нормально мужики с мужиками,бабы с бабами,если вам всё это ненравится то откажитесь от западных авто и всего прочего,доллара,евро да и детей не посылайте учиться но вы ведь хотите пользоваться всеми этими благами,нефть продаёте,метталы и прочее.....так что херцлих вилькоммен в шалашик.....а так не получится здесь я хочу а здесь не хочу.......
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