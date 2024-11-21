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В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50552
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 21.11.24 - 20:05
Ежедневно полиция доставляет в центр временной адаптации и детоксикации около 50 человек, при том, что рассчитан он на 25. Данные сегодня, 21 ноября, на брифинге в РСК привел первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК.
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Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2413
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 22.11.24 - 09:24
Цитата:
Исправил. Спасибо
111:
Он не осознает, что происходит, не может роспись поставить.
Он не осознает, что происходит, не может роспись поставить.
Исправил. Спасибо
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 10:46
Цитата:
.....не знаю какой алкоголь это официальные данные по стране всё смешали типа коктеля...Казахстанский коктель надо заметить....
Эл-починно:
ПС - какого алкоголя? пиво, вино водка, самогон, крепкое, сухое, сладкое? Что подразумевается под словом алкоголь?
ПС - какого алкоголя? пиво, вино водка, самогон, крепкое, сухое, сладкое? Что подразумевается под словом алкоголь?
.....не знаю какой алкоголь это официальные данные по стране всё смешали типа коктеля...Казахстанский коктель надо заметить....
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 10:50
Цитата:
.....можешь преподать нам урок культуры пития алкоголя нам незнающим,ты ведь был в европе 4 раза разве там ненаучили как алкоголь употреблять....
abaika95:
Мдаааа И эти люди чето нам вещают ещё о культуре
Мдаааа И эти люди чето нам вещают ещё о культуре
.....можешь преподать нам урок культуры пития алкоголя нам незнающим,ты ведь был в европе 4 раза разве там ненаучили как алкоголь употреблять....
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 10:58
Цитата:
.....всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии октобер фест или карнавал дежурят медики в Кёльне на карнавал даже палатки ставят для оказания мед. помощи сильно выпившим.....а в Казахстане всё по другому,посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......
Эл-починно:
Этим должны медики заниматься, по звонкам.
Этим должны медики заниматься, по звонкам.
.....всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии октобер фест или карнавал дежурят медики в Кёльне на карнавал даже палатки ставят для оказания мед. помощи сильно выпившим.....а в Казахстане всё по другому,посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6027
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 22.11.24 - 11:30
Цитата:
Помнится во время октобер фест, мужик мужика изнасиловал в нетрезвом состоянии, получается культуры питья нет, где же уважение к человеческим правам и защите достоинства? Нам такие ценности и инциденты не нужны, всякие карнавалы и сомнительные фестивали.
У нас на мой взгляд, к решению данного вопроса нужно подходить конструктивно, должной профилактикой заниматься, особенно среди молодёжи, дебоширов и лиц постоянно употребляющих спиртные напитки привлекать к строгой ответственности.
родом из Шанхая2022:
.....всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии октобер фест или карнавал дежурят медики в Кёльне на карнавал даже палатки ставят для оказания мед. помощи сильно выпившим.....а в Казахстане всё по другому, посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......
.....всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии октобер фест или карнавал дежурят медики в Кёльне на карнавал даже палатки ставят для оказания мед. помощи сильно выпившим.....а в Казахстане всё по другому, посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......
Помнится во время октобер фест, мужик мужика изнасиловал в нетрезвом состоянии, получается культуры питья нет, где же уважение к человеческим правам и защите достоинства? Нам такие ценности и инциденты не нужны, всякие карнавалы и сомнительные фестивали.
У нас на мой взгляд, к решению данного вопроса нужно подходить конструктивно, должной профилактикой заниматься, особенно среди молодёжи, дебоширов и лиц постоянно употребляющих спиртные напитки привлекать к строгой ответственности.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1016
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 11:49
Цитата:
Вытрезвитель это тоже медицинское учреждение, только специализированное. Поскольку, как уже отметил, нафиг они не упали в больнице.
Теперь насчет
Цитата:
Вероятно полнота картины не является преимущественной потребностью ряда комментаторов. В этих ваших Германиях обязательная мед. страховка составляет 16 процентов от дохода, а в Казахстане всего 5. Таким образом это просто платная мед.услуга. Хочется "жрать" пойло-оплачиваешь за то что медикам и полицейским придется с тобой возиться. Ну или "жри" так, чтобы не появлялось повода этим службам тобой заниматься.
родом из Шанхая2022:
всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии
всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии
Вытрезвитель это тоже медицинское учреждение, только специализированное. Поскольку, как уже отметил, нафиг они не упали в больнице.
Теперь насчет
Цитата:
родом из Шанхая2022:
посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......
посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......
Вероятно полнота картины не является преимущественной потребностью ряда комментаторов. В этих ваших Германиях обязательная мед. страховка составляет 16 процентов от дохода, а в Казахстане всего 5. Таким образом это просто платная мед.услуга. Хочется "жрать" пойло-оплачиваешь за то что медикам и полицейским придется с тобой возиться. Ну или "жри" так, чтобы не появлялось повода этим службам тобой заниматься.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3680
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 23.11.24 - 00:05
Цитата:
Ну так в этих Германиях, эта страховка во всяком случае и работает. В отличие от 5% ой. А если с кем, что и случилось, не важно - сердечный приступ или пьян, так всё равно помогут. Пьяных на улицах нет, редко встречаются. А выпившие бывают, но никого не загребают.
Карачун:
В этих ваших Германиях обязательная мед. страховка составляет 16 процентов от дохода, а в Казахстане всего 5.
В этих ваших Германиях обязательная мед. страховка составляет 16 процентов от дохода, а в Казахстане всего 5.
Ну так в этих Германиях, эта страховка во всяком случае и работает. В отличие от 5% ой. А если с кем, что и случилось, не важно - сердечный приступ или пьян, так всё равно помогут. Пьяных на улицах нет, редко встречаются. А выпившие бывают, но никого не загребают.
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 23.11.24 - 00:08
Цитата:
.....причём здесь мужик мужика трахнул?давайте отделять котлеты от мух.... на западе сегодня это у них вполне нормально мужики с мужиками,бабы с бабами,если вам всё это ненравится то откажитесь от западных авто и всего прочего,доллара,евро да и детей не посылайте учиться но вы ведь хотите пользоваться всеми этими благами,нефть продаёте,метталы и прочее.....так что херцлих вилькоммен в шалашик.....а так не получится здесь я хочу а здесь не хочу.......
Kairat stayer:
Помнится во время октобер фест, мужик мужика изнасиловал в нетрезвом состоянии, получается культуры питья нет, где же уважение к человеческим правам и защите достоинства? Нам такие ценности и инциденты не нужны, всякие карнавалы и сомнительные фестивали.
Помнится во время октобер фест, мужик мужика изнасиловал в нетрезвом состоянии, получается культуры питья нет, где же уважение к человеческим правам и защите достоинства? Нам такие ценности и инциденты не нужны, всякие карнавалы и сомнительные фестивали.
.....причём здесь мужик мужика трахнул?давайте отделять котлеты от мух.... на западе сегодня это у них вполне нормально мужики с мужиками,бабы с бабами,если вам всё это ненравится то откажитесь от западных авто и всего прочего,доллара,евро да и детей не посылайте учиться но вы ведь хотите пользоваться всеми этими благами,нефть продаёте,метталы и прочее.....так что херцлих вилькоммен в шалашик.....а так не получится здесь я хочу а здесь не хочу.......
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