НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 953 из 954«1...951952953954»
Ответить Новый топик
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:33
#14281
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: С разговора какого то непонятливого
хех .. с какого-то разговора непонятливого "С 22 ноября во всех кинотеатрах украины будут показывать фильм"Крепкий орешек ".
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:51
#14282
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:51
#14283
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 16:43
#14284
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
какого-то разговора непонятливого "С 22 ноября во всех кинотеатрах украины будут показывать фильм"Крепкий орешек ".

Они еще смотрят нескончаемое продолжение фильма " Киев за три дня"
Тысяча и пара дней этого бесконечного сериала , где описывается, как уже сами не понимают, они займут или нет хотя бы донецкую область в 2025м году или нет.

[Исправлено: 111, 22.11.2024 - 17:44]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.11.2024 - 17:04]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 16:47
#14285
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати за сколько советские войска освободили весь Донбасс?
Там по моему всего несколько месяцев?
Выходит первая в мире армия России слабее в три тире тридцать три раза армии СССР столетней давности, воюющей с шашками наголо?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 17:34
#14286
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России массовая истерия и психоз.
Стоимость билета сразу после речи кто хочет положить массу народа за какое то взятие разрушенной Белогоровки..



Ну что напряглись то?
Небольшая шютка..

[Исправлено: 111, 22.11.2024 - 18:38]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25023
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 19:11
#14287
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.11.2024 - 17:04]

Вот это я понимаю - забота
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25023
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 19:13
#14288
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Остались полтора калеки и то за геев ратуют) Ну да, и от своей жалкой жизни строчат постоянно доносы. Действительно калеки..

Расширение горизонтов дозволенного
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6296
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 20:56
#14289
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрел сегодня "место встречи" по НТВ. Проводился опрос" Будут ли боевые столкновения со странами НАТО?. Зачитали один комментарий:" Надо ударить ядерным оружием по Великобритании и Польше, потому что американцы ссыкуны( так прозвучало в эфире) и ответки не будет". Удивительно миролюбивая страна, нынешняя Россия! Кстати в опросе большинство проголосовало за конфронтацию с НАТО! Ведущие поудивлялись, но не очень сильно, видимо ожидали такого исхода.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25023
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 21:51
#14290
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Кстати в опросе большинство проголосовало за конфронтацию с НАТО!

Тут тоже на днях был опрос, большинство проголосовало за удаление сообщения одного товарища, написанного с его же слов в нетрезвом состоянии. Теперь опрос исчез, а пьяный бред так и висит. Отсутствие демократии подтверждено на высшем уровне :lol:

[Исправлено: maxsaf, 22.11.2024 - 22:53]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6296
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 23:28
#14291
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я смотрел этот опрос! Что сообщение, что опрос одного порядка! И репрезентативность там на уровне, сколько человек проголосовало? Если бы относился к этому серьёзно, я бы против проголосовал. Так что сильно не обольщайтесь!
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1016
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 23:31
#14292
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Отсутствие демократии подтверждено на высшем уровне

О какой демократии может идти речь на частной территории? Владелец или его доверенное лицо определяет, ну или должен определять, правила. Едва ли и вы позволяете гостям передвигать мебель в вашем доме, или вовсе выкидывать её, по их усмотрению.
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 23:32
#14293
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Владелец или его доверенное лицо определяет,

Ну мне примерно так и ответили, хотя и с передёргиванием (правилами запрещёнными) согласились 8-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11441
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 23:55
#14294
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Стоимость билета сразу после речи кто хочет положить массу

----Марик , ты как лететь собрался ? Через Марс ?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25023
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.11.24 - 00:04
#14295
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Если бы относился к этому серьёзно, я бы против проголосовал

Нисколько в этом не сомневаюсь :lol: у любого бреда найдутся поклонники, даже у сказанного по пьяне :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.11.2024 - 01:05]
Профайл
Страница 953 из 954«1...951952953954»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS