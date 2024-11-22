Отправлено: - 16:43

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какого-то разговора непонятливого "С 22 ноября во всех кинотеатрах украины будут показывать фильм"Крепкий орешек ".

[Исправлено: 111, 22.11.2024 - 17:44]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.11.2024 - 17:04]

Цитата:Они еще смотрят нескончаемое продолжение фильма " Киев за три дня"Тысяча и пара дней этого бесконечного сериала , где описывается, как уже сами не понимают, они займут или нет хотя бы донецкую область в 2025м году или нет.