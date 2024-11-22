N0name: какого-то разговора непонятливого "С 22 ноября во всех кинотеатрах украины будут показывать фильм"Крепкий орешек ".
Они еще смотрят нескончаемое продолжение фильма " Киев за три дня" Тысяча и пара дней этого бесконечного сериала , где описывается, как уже сами не понимают, они займут или нет хотя бы донецкую область в 2025м году или нет.
Кстати за сколько советские войска освободили весь Донбасс? Там по моему всего несколько месяцев? Выходит первая в мире армия России слабее в три тире тридцать три раза армии СССР столетней давности, воюющей с шашками наголо?
Смотрел сегодня "место встречи" по НТВ. Проводился опрос" Будут ли боевые столкновения со странами НАТО?. Зачитали один комментарий:" Надо ударить ядерным оружием по Великобритании и Польше, потому что американцы ссыкуны( так прозвучало в эфире) и ответки не будет". Удивительно миролюбивая страна, нынешняя Россия! Кстати в опросе большинство проголосовало за конфронтацию с НАТО! Ведущие поудивлялись, но не очень сильно, видимо ожидали такого исхода.
saba: Кстати в опросе большинство проголосовало за конфронтацию с НАТО!
Тут тоже на днях был опрос, большинство проголосовало за удаление сообщения одного товарища, написанного с его же слов в нетрезвом состоянии. Теперь опрос исчез, а пьяный бред так и висит. Отсутствие демократии подтверждено на высшем уровне
Я смотрел этот опрос! Что сообщение, что опрос одного порядка! И репрезентативность там на уровне, сколько человек проголосовало? Если бы относился к этому серьёзно, я бы против проголосовал. Так что сильно не обольщайтесь!
maxsaf: Отсутствие демократии подтверждено на высшем уровне
О какой демократии может идти речь на частной территории? Владелец или его доверенное лицо определяет, ну или должен определять, правила. Едва ли и вы позволяете гостям передвигать мебель в вашем доме, или вовсе выкидывать её, по их усмотрению.
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