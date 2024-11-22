НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Президент Казахстана дал срочное поручение в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50552
Президент Казахстана дал срочное поручение в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Отправлено: 22.11.24 - 10:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации Президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6027
Re: Президент Казахстана дал срочное поручение в связи с...
Отправлено: 22.11.24 - 10:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Белый господин из-за тридевять земель обещал остановить войну. Надеюсь после инаугурации, всё решится и на планете земля, возможно наступит мирное время!
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10129
Re: Президент Казахстана дал срочное поручение в связи с...
Отправлено: 22.11.24 - 11:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот сейчас ещё папру ракет запусят и сахар начнёт дорожать.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17093
Президент Казахстана дал срочное поручение в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Отправлено: 22.11.24 - 11:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На 1002 день войны российские военные космические силы наконец-то нашли южмаш.
Эскалация конечно
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42316
Re: Президент Казахстана дал срочное поручение в связи с...
Отправлено: 22.11.24 - 12:59
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев наконец то понял, что Путин, которого никто не видит уже более 10ти дней, кроме консерв, неадекватен?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4114
Re: Президент Казахстана дал срочное поручение в связи с...
Отправлено: 22.11.24 - 13:24
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
что Путин, которого никто не видит уже более 10ти дней,


Баб Нюр, посмотри заявление Путина от 21-го ноября.Может, что-нибудь из заявленного и поймёшь!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1710
Re: Президент Казахстана дал срочное поручение в связи с...
Отправлено: 22.11.24 - 23:40
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Баб Нюр, посмотри заявление Путина от 21-го ноября.Может, что-нибудь из заявленного и поймёшь!


......бабуся совсем старенькая стала не слышит и не видит....можно скинутся на слуховой аппарат....что наврят ли поможет...... :-) :-) :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 208, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 208
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS