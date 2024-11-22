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≡ Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50552
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 16:50
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40 жалоб на некорректную работу светофоров зафиксировала служба iKomek на прошлой неделе. В частности люди жаловались на светофоры по ул. Каирбекова, Амангельды, Баймагамбетова, Лермонтова, Маяковского, Воинов Интернационалистов, Арыстанбекова.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42316
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 16:50
#1
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Цитата:
Один пример некорректно работающего светофора корреспондент "НГ" наблюдала лично - на переходе к Казахско-Французскому центру. 


Там гололед и столбик установлен очень близко к дороге, а у детей привычка бежать и первым нажимать.
Кажется акимат тут допустил халатность и преступление, или преступную халатность..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1014
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 17:22
#2
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У этих "умных" или не очень светофоров похоже нет даже систем выходного контроля, чьего бы производства они ни были. Или программируются они "специалистами" что называется от бога.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1071
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 17:24
#3
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Стояли мощные, бетонные столбы - в рамках обновления новые столбы устанавливают "на глаз" -все под углом, не строго вертикально;
Заменяя нормальные светофоры на новые, очень часто устанавливаются такие светофоры, где красный горит вместе с зеленым, и это норма!
Выстраивая новые районы-кварталы, не задумываются про парковки и тротуары.

Вы где таких специалистов берете? Вас на olx кидают что ли, вместо профессионалов подсовывая халтурщиков?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
455
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 18:17
#4
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Безобразие происходят из-за бесконтрольности самого акима и безнаказанности его подчиненных. Деньги бюджетные "вбухивают", а порядка нет! Видимо профессионалов нет в структуре акимата города и это печально, а должно быть совсем по-другому.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1413
Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...
Отправлено: 22.11.24 - 18:34
#5
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Вообще, если есть проблемыа, то нужно раскопать в чём именно она заключается. Негерметичность оборудования, некачественное соединение или что-то ещё. Почему то в словах мэра и ЖКХа нет даже намёка на причины, от чего ломаются светофоры.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1014
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 18:55
#6
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Цитата:
olegggon:
то нужно раскопать в чём именно она заключается.

Нужно. Но для этого нужны...даже не специалисты, а хотя бы просто любопытные люди имеющие "зуд" добраться до сути. И объективно говоря из всех знакомых мне людей, подобного склада я знаю только от силы пару. Видимо ни в акимате ни в обслуживающей организации таковых не нашлось.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3675
Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Отправлено: 22.11.24 - 19:12
#7
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Не пойму, причём тут аким?
Если кто сантехника вызвал и пришёл рука - попа сантехник, кто виноват?
Аким, тот кто вызывал сантехника, работодатель сантехника или сантехник сам?
Вопрос на засыпку! :lol:
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