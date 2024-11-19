Отправлено: - 19:27

abaika95:

2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.

Цитата:Мне эти нюансы не интересны. Меня регистрировал парень знакомый потому что я сам не могу это сделать. Зарегистрировался я для того только чтобы выразить благодарность Ведлер за ее терпение и работу и что добилась своего. Можете пожаловаться куда там не знаю почему меня пропустили с этим ником. Мне абсолютно не интересны ваши заблуждения. Завтра я буду в куртке с капюшоном и с сумкой через плечо. Приходите и увидите как Ведлер сильно изменилась, вдруг превратившись в мужчину.