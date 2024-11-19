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Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50552
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 10:26
Житель Усть-Каменогорска Серикжан Ахметжанов подал иск в гражданский суд Астаны против правительства Казахстана, требуя признать незаконным и отменить постановление о переводе времени.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17093
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 19:19
Цитата:
2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.
Vedler_sila: Аргументы ни о чем. Шерлок Холмс с вас никакой.
2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 19:27
Цитата:
Мне эти нюансы не интересны. Меня регистрировал парень знакомый потому что я сам не могу это сделать. Зарегистрировался я для того только чтобы выразить благодарность Ведлер за ее терпение и работу и что добилась своего. Можете пожаловаться куда там не знаю почему меня пропустили с этим ником. Мне абсолютно не интересны ваши заблуждения. Завтра я буду в куртке с капюшоном и с сумкой через плечо. Приходите и увидите как Ведлер сильно изменилась, вдруг превратившись в мужчину.
abaika95:
2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.
2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.
Мне эти нюансы не интересны. Меня регистрировал парень знакомый потому что я сам не могу это сделать. Зарегистрировался я для того только чтобы выразить благодарность Ведлер за ее терпение и работу и что добилась своего. Можете пожаловаться куда там не знаю почему меня пропустили с этим ником. Мне абсолютно не интересны ваши заблуждения. Завтра я буду в куртке с капюшоном и с сумкой через плечо. Приходите и увидите как Ведлер сильно изменилась, вдруг превратившись в мужчину.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17093
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 19:31
Цитата:
Мда)))))
Редакция как вы обошли свое же правило в соглашении? Цитата:
Я тоже могу вместо себя кота прислать
Это ничего не докажет
Где мои сто баксов ? Не я же их предложил за встречу
Пока не скините никуда не пойду
Vedler_sila:
Мне эти нюансы не интересны. Меня регистрировал парень знакомый потому что я сам не могу это сделать. Зарегистрировался я для того только чтобы выразить благодарность Ведлер за ее терпение и работу и что добилась своего
Мне эти нюансы не интересны. Меня регистрировал парень знакомый потому что я сам не могу это сделать. Зарегистрировался я для того только чтобы выразить благодарность Ведлер за ее терпение и работу и что добилась своего
Мда)))))
Редакция как вы обошли свое же правило в соглашении? Цитата:
Vedler_sila:
Приходите и увидите как Ведлер сильно изменилась, вдруг превратившись в мужчину.
Приходите и увидите как Ведлер сильно изменилась, вдруг превратившись в мужчину.
Я тоже могу вместо себя кота прислать
Это ничего не докажет
Где мои сто баксов ? Не я же их предложил за встречу
Пока не скините никуда не пойду
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 19:35
Цитата:
Каким образом,от того что я встану раньше, вечером станет светлее?
Цитата:
Ну в этом с вами не поспоришь,ваша кучка инициаторов перевода,очень активно кричали во всё горло в судах,акиматах и размахивали учебником за 6 класс
[Исправлено: Добринцофф, 19.11.2024 - 20:42]
Тот самый: Вставайте раньше и увидите свой украденный час
Каким образом,от того что я встану раньше, вечером станет светлее?
Цитата:
Тот самый: Как обычно кучка безграмотных пытается делать политику: чем меньше серого вещества, тем крепче голосовые связки.
Ну в этом с вами не поспоришь,ваша кучка инициаторов перевода,очень активно кричали во всё горло в судах,акиматах и размахивали учебником за 6 класс
[Исправлено: Добринцофф, 19.11.2024 - 20:42]
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 19:38
Цитата:
Зачем вам кота присылать, сами приходите. Или боитесь разочароваться в своих следовательских способностях.Самой Ведлер наверное заняться больше нечем как подсылать кого-то вместо себя. Не смешите.
abaika95:
Я тоже могу вместо себя кота прислать
Я тоже могу вместо себя кота прислать
Зачем вам кота присылать, сами приходите. Или боитесь разочароваться в своих следовательских способностях.Самой Ведлер наверное заняться больше нечем как подсылать кого-то вместо себя. Не смешите.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6800
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 19:51
Цитата:
Цитата:
На всякий случай обменяйтесь, по классикам: Пароль:"...славянский шкаф продаёте.." ; Ответ: "...нет, шкаф продан, есть....", не дай Бог, вдруг слежка.
Vedler_sila:
Завтра я буду в куртке с капюшоном и с сумкой через плечо.
Завтра я буду в куртке с капюшоном и с сумкой через плечо.
Цитата:
abaika95:
Пока не скините никуда не пойду
Пока не скините никуда не пойду
На всякий случай обменяйтесь, по классикам: Пароль:"...славянский шкаф продаёте.." ; Ответ: "...нет, шкаф продан, есть....", не дай Бог, вдруг слежка.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2413
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 19.11.24 - 19:55
Цитата:
Здесь вы правы - в данном случае есть упущение администрации сайта. Потому что ранее был зарегистрирован пользователь Ольга Ведлер, и ее ник мы могли верифицировать, поскольку Ольга Ведлер публиковалась на сайте.
Поэтому предлагаю пользователю Vedler_sila выбрать другой ник. Напишите мне в л/с, перерегистрируем и я поясню смену ника.
Обсуждение личной встречи между пользователями в этой ветке прекращаем. Это отклонение от темы. Продолжать можете в посланиях друг другу.
abaika95:
2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.
2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.
Здесь вы правы - в данном случае есть упущение администрации сайта. Потому что ранее был зарегистрирован пользователь Ольга Ведлер, и ее ник мы могли верифицировать, поскольку Ольга Ведлер публиковалась на сайте.
Поэтому предлагаю пользователю Vedler_sila выбрать другой ник. Напишите мне в л/с, перерегистрируем и я поясню смену ника.
Обсуждение личной встречи между пользователями в этой ветке прекращаем. Это отклонение от темы. Продолжать можете в посланиях друг другу.
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 19.11.24 - 20:12
Цитата:
Тимур, напишу в личку раз у вас такие правила
Тимур Гафуров:
Поэтому предлагаю пользователю Vedler_sila выбрать другой ник. Напишите мне в л/с, перерегистрируем и я поясню смену ника.
Поэтому предлагаю пользователю Vedler_sila выбрать другой ник. Напишите мне в л/с, перерегистрируем и я поясню смену ника.
Тимур, напишу в личку раз у вас такие правила
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 31
Re: Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода...
Отправлено: 20.11.24 - 22:03
П. С. Не у всех родителей есть возможность встречать своих детей.Цитата:
Раз много работаешь, значит, заработок позволяет встречающего из школы нанять.Меня родители встречали, раз мной дорожили. И время, которое такое же как и сейчас, их всех, работающих, у-стра-и-ва-ло.
N0name:
Раз много работаешь, значит, заработок позволяет встречающего из школы нанять.Меня родители встречали, раз мной дорожили. И время, которое такое же как и сейчас, их всех, работающих, у-стра-и-ва-ло.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 1056
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 20.11.24 - 22:37
Цитата:
ну кто виноват, что твои родители неспособны были зарабатывать?
Цитата:
ты уж определись, сам ходила или встречалиЦитата:
НИ КО ГО НЕ У С Т Р А И В А Е Т, кроме тебя и Ведлер с К°
ТТ:
Раз много работаешь, значит, заработок позволяет встречающего из школы нанять.
Раз много работаешь, значит, заработок позволяет встречающего из школы нанять.
ну кто виноват, что твои родители неспособны были зарабатывать?
Цитата:
ТТ:
Но и тогда ходила по темноте
Но и тогда ходила по темноте
ты уж определись, сам ходила или встречалиЦитата:
ТТ:
время, которое такое же как и сейчас, их всех, работающих, у-стра-и-ва-
время, которое такое же как и сейчас, их всех, работающих, у-стра-и-ва-
НИ КО ГО НЕ У С Т Р А И В А Е Т, кроме тебя и Ведлер с К°
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 22.11.24 - 17:52
Цитата:
И где он? Восход (солнца) подразумевает, что видно солнц. Выше я скидывал пример.
А вообще не бывает в Костанае восходов в 03:20 в принципе, тем более в мае
N0name:
Восход в мае 3.20 утра. Такого в Костанае не было уже 20 лет.
Восход в мае 3.20 утра. Такого в Костанае не было уже 20 лет.
И где он? Восход (солнца) подразумевает, что видно солнц. Выше я скидывал пример.
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 22.11.24 - 17:56
Цитата:
Это Вы так резко решение Правительства назвали? Соответственно и к депутатам-министру также относитесь?
abaika95:
Идиотизм полнейший
Идиотизм полнейший
Это Вы так резко решение Правительства назвали? Соответственно и к депутатам-министру также относитесь?
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 22.11.24 - 18:00
Цитата:
Стало светлее утром - Ваш "украденный час" теперь там. Ну, я же отвечал уже: недовольных меньше, большинству возвращение пошло на пользу. В прошлые годы Вы говорили, что иногда работаете до 11 часов вечера (если не ошибаюсь), поэтому и претензия к UTC+5. Так в 11 часов при любом времени и в любом городе на наших широтах будет темно.
Добринцофф:
Каким образом,от того что я встану раньше, вечером станет светлее?
Каким образом,от того что я встану раньше, вечером станет светлее?
Стало светлее утром - Ваш "украденный час" теперь там. Ну, я же отвечал уже: недовольных меньше, большинству возвращение пошло на пользу. В прошлые годы Вы говорили, что иногда работаете до 11 часов вечера (если не ошибаюсь), поэтому и претензия к UTC+5. Так в 11 часов при любом времени и в любом городе на наших широтах будет темно.
Казахстанец подал в суд на правительство из-за перевода времени
Отправлено: 22.11.24 - 19:14
Цитата:
Не могу с вами согласиться ,есть кучка акивистов за и есть основная масса трудящихся которые против,если бы большинство было за,не было бы такого резонанаса в обществе.
Зайдите в соц сети где постоянно обсуждают эту тему,скажите им то же самое,много чего интересного узнаете о себе
Цитата:
А у меня утром и так всегда светло в любое время года.
Цитата:
Так и сейчас после перевода зимой в 7-8 утра будет темно,а летом проблема решается сама-собой,так за что боролись то?
Тот самый:
Ну, я же отвечал уже: недовольных меньше, большинству возвращение пошло на пользу
Ну, я же отвечал уже: недовольных меньше, большинству возвращение пошло на пользу
Не могу с вами согласиться ,есть кучка акивистов за и есть основная масса трудящихся которые против,если бы большинство было за,не было бы такого резонанаса в обществе.
Зайдите в соц сети где постоянно обсуждают эту тему,скажите им то же самое,много чего интересного узнаете о себе
Цитата:
Тот самый:
Стало светлее утром - Ваш "украденный час" теперь там
Стало светлее утром - Ваш "украденный час" теперь там
А у меня утром и так всегда светло в любое время года.
Цитата:
Тот самый:
поэтому и претензия к UTC+5. Так в 11 часов при любом времени и в любом городе на наших широтах будет темно.
поэтому и претензия к UTC+5. Так в 11 часов при любом времени и в любом городе на наших широтах будет темно.
Так и сейчас после перевода зимой в 7-8 утра будет темно,а летом проблема решается сама-собой,так за что боролись то?
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