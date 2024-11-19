abaika95: 2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.
Мне эти нюансы не интересны. Меня регистрировал парень знакомый потому что я сам не могу это сделать. Зарегистрировался я для того только чтобы выразить благодарность Ведлер за ее терпение и работу и что добилась своего. Можете пожаловаться куда там не знаю почему меня пропустили с этим ником. Мне абсолютно не интересны ваши заблуждения. Завтра я буду в куртке с капюшоном и с сумкой через плечо. Приходите и увидите как Ведлер сильно изменилась, вдруг превратившись в мужчину.
Vedler_sila: Мне эти нюансы не интересны. Меня регистрировал парень знакомый потому что я сам не могу это сделать. Зарегистрировался я для того только чтобы выразить благодарность Ведлер за ее терпение и работу и что добилась своего
Мда))))) Редакция как вы обошли свое же правило в соглашении? Цитата:
Vedler_sila: Приходите и увидите как Ведлер сильно изменилась, вдруг превратившись в мужчину.
Я тоже могу вместо себя кота прислать Это ничего не докажет Где мои сто баксов ? Не я же их предложил за встречу Пока не скините никуда не пойду
abaika95: 2.3. Запрещается регистрация:2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума.
Здесь вы правы - в данном случае есть упущение администрации сайта. Потому что ранее был зарегистрирован пользователь Ольга Ведлер, и ее ник мы могли верифицировать, поскольку Ольга Ведлер публиковалась на сайте. Поэтому предлагаю пользователю Vedler_sila выбрать другой ник. Напишите мне в л/с, перерегистрируем и я поясню смену ника. Обсуждение личной встречи между пользователями в этой ветке прекращаем. Это отклонение от темы. Продолжать можете в посланиях друг другу.
Добринцофф: Каким образом,от того что я встану раньше, вечером станет светлее?
Стало светлее утром - Ваш "украденный час" теперь там. Ну, я же отвечал уже: недовольных меньше, большинству возвращение пошло на пользу. В прошлые годы Вы говорили, что иногда работаете до 11 часов вечера (если не ошибаюсь), поэтому и претензия к UTC+5. Так в 11 часов при любом времени и в любом городе на наших широтах будет темно.
Тот самый: Ну, я же отвечал уже: недовольных меньше, большинству возвращение пошло на пользу
Не могу с вами согласиться ,есть кучка акивистов за и есть основная масса трудящихся которые против,если бы большинство было за,не было бы такого резонанаса в обществе. Зайдите в соц сети где постоянно обсуждают эту тему,скажите им то же самое,много чего интересного узнаете о себе Цитата:
Тот самый: Стало светлее утром - Ваш "украденный час" теперь там
А у меня утром и так всегда светло в любое время года. Цитата:
Тот самый: поэтому и претензия к UTC+5. Так в 11 часов при любом времени и в любом городе на наших широтах будет темно.
Так и сейчас после перевода зимой в 7-8 утра будет темно,а летом проблема решается сама-собой,так за что боролись то?
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