Re: Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в...

Отправлено: - 17:24

Стояли мощные, бетонные столбы - в рамках обновления новые столбы устанавливают "на глаз" -все под углом, не строго вертикально;

Заменяя нормальные светофоры на новые, очень часто устанавливаются такие светофоры, где красный горит вместе с зеленым, и это норма!

Выстраивая новые районы-кварталы, не задумываются про парковки и тротуары.



Вы где таких специалистов берете? Вас на olx кидают что ли, вместо профессионалов подсовывая халтурщиков?