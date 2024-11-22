Re: Цены повышаются, когда ждать качества? Министра спросили о...

Отправлено: - 16:14

До 50 мегабит в 5G? Алтел в рассылках рекламных по 4G обещает до 100 мегабит! Правда только обещает, в реальности 20-25 с перебоями через день. Жаловался как то через кнопку в egov, так через день позвонила сердитая тетка из какого то комитета и стала отчитывать меня, что я не по той методике измерял и не тем спидтестом и т.д и т. п. На мое замечание о том,что кнопка сделана не для сертифицированных организаций, а для граждан, стала возмущаться ещё громче. И все осталось как было.