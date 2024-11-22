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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:13
Цитата:
Этот момент надо печатать на каждой странице, в течении нескольких лет.
Ах какой классный был донос, аж 4 человека по два раза голосовали..
maxsaf:
Классный был опрос.
Классный был опрос.
Этот момент надо печатать на каждой странице, в течении нескольких лет.
Ах какой классный был донос, аж 4 человека по два раза голосовали..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:34
Цитата:
Ой, абайка что-то знает!
Поделись, кто у нас тут "не раз" да ещё в вытрезвителе?
И кто ж тебе сливает ПОСТОЯННО информацию о "лежавших", удовлетворяя твой , видимо, запрос?
На форуме заметила только неравнодушие к алкоголю 111-го и его пивной живот (он же не стесняется выставлять свои фотки, даже больше - ему это доставляет маниакальное удовольствие!
abaika95:
Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят не раз лежавшие в вытрезвителе
Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят не раз лежавшие в вытрезвителе
Ой, абайка что-то знает!
Поделись, кто у нас тут "не раз" да ещё в вытрезвителе?
И кто ж тебе сливает ПОСТОЯННО информацию о "лежавших", удовлетворяя твой , видимо, запрос?
На форуме заметила только неравнодушие к алкоголю 111-го и его пивной живот (он же не стесняется выставлять свои фотки, даже больше - ему это доставляет маниакальное удовольствие!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:38
Цитата:
На форуме только ты во всем видишь доносы и заговоры!
Точно - это мания (mania — влечение, страсть, безумие)
111:
Ах какой классный был донос
Ах какой классный был донос
На форуме только ты во всем видишь доносы и заговоры!
Точно - это мания (mania — влечение, страсть, безумие)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:58
Цитата:
Хм..
Кто то говорит игнорит меня, оказывается нравлюсь с животом?
Зато реален, не как вы боты..
А что на живот мужа то не глядишь?
Нет что ли мужа?
таноми52:
он же не стесняется выставлять свои фотки, даже больше - е
он же не стесняется выставлять свои фотки, даже больше - е
Хм..
Кто то говорит игнорит меня, оказывается нравлюсь с животом?
Зато реален, не как вы боты..
А что на живот мужа то не глядишь?
Нет что ли мужа?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 14:00
Цитата:
Ну это же был донос сперва в жалобах , потом вы начали донос обсуждать в какой то теме с вентилятором, так разбрызгали, что даже сейчас гордитесь что замарались собственными фекалиями..
Трубя каждую страничку
- Классный был донос..
таноми52:
На форуме только ты во всем видишь доносы и
На форуме только ты во всем видишь доносы и
Ну это же был донос сперва в жалобах , потом вы начали донос обсуждать в какой то теме с вентилятором, так разбрызгали, что даже сейчас гордитесь что замарались собственными фекалиями..
Трубя каждую страничку
- Классный был донос..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 14:02
Ладно геи там у себя в демократических странах бегают с доносами и гордятся этим.
Кстати один гей в Германии стал миллиардером, так на доносах он заработал.
Но наши то доносчики, у нас их ласково называют стукачами.
Ну покуда мы еще не гейская страна.
Кстати один гей в Германии стал миллиардером, так на доносах он заработал.
Но наши то доносчики, у нас их ласково называют стукачами.
Ну покуда мы еще не гейская страна.
Т
(Администрация сайта)
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- 2413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 14:36
Уважаемые пользователи, прошу не обсуждать друг друга (даже если вы не друзья совсем). Спорьте по темам.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 14:55
Цитата:
Так ведь "доносы" и стукачи" как раз и есть любимейшая ТЕМА для некоторых...
Тимур Гафуров:
Уважаемые пользователи, прошу не обсуждать друг друга (даже если вы не друзья совсем). Спорьте по темам.
Уважаемые пользователи, прошу не обсуждать друг друга (даже если вы не друзья совсем). Спорьте по темам.
Так ведь "доносы" и стукачи" как раз и есть любимейшая ТЕМА для некоторых...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:09
Цитата:
Цитата:
а что на форуме слово "обосрался" уже считается нормой?
ммм..буду знать
Тимур Гафуров:
Цитата:
abaika95:
Обосрался со своим голосованием
Обосрался со своим голосованием
а что на форуме слово "обосрался" уже считается нормой?
ммм..буду знать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:10
Цитата:
а слово " всплыл" уже запрещено?
Тимур Гафуров:
а слово " всплыл" уже запрещено?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:11
Цитата:
с поощрения ... стучат и доносят
таноми52:
Так ведь "доносы" и стукачи
Так ведь "доносы" и стукачи
с поощрения ... стучат и доносят
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:13
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:15
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:19
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:20
Комментарий удален модератором.
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