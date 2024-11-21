Отправлено: - 15:04

Тимур Гафуров:



[Исправлено: Skeptic, 22.11.2024 - 16:11]

Цитата:С одной стороны да. А с другой - нет.Ибо голосуют здесь в основном жители области. И они руководствуются исключительно своими местными предпочтениями.Первый вариант потому и набирает большинство голосов, что голосующим всё-равно на то, что западные районы вынуждены просыпаться на два часа раньше.Это та самая проблема, из-за которой мы сами совсем недавно страдали.То бишь - объективности в опросе не наблюдается....Я уже не говорю о том, что фактически и мы пока живём не в своём часовом поясе и вынуждены просыпаться на час раньше....Я, кстати, для себя варианта в предложенных не вижу...