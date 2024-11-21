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≡ Премьер-министр РК заявил, что правительство поддерживает...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50550
Премьер-министр РК заявил, что правительство поддерживает...
Отправлено: 21.11.24 - 12:33
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Премьер-министр РК заявил, что правительство поддерживает действующий единый часовой пояс, потому что UTC+5 является «оптимальным решением». А какое решение проблемы считаете оптимальным вы?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1070
Re: Премьер-министр РК заявил, что правительство поддерживает...
Отправлено: 21.11.24 - 12:33
#1
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Единый пояс нужен только гос. органам, чтобы была синхронизация со столицей, не более того. Нафиг им ваше нытье про темноту, про расход энергии, про детей, топающих со школы по темну - им это до лампочки. До светодиодной лампочки с диммированием на кривопоставленных столбах.
Бизнес-процессы это наше все. Все остальное им неведомо
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1820
Re: Премьер-министр РК заявил, что правительство поддерживает...
Отправлено: 21.11.24 - 19:03
#2
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Вопрос надо уточнить.
Речь идёт обо всём Казахстане или только о нашей области?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2413
Премьер-министр РК заявил, что правительство поддерживает...
Отправлено: 22.11.24 - 09:26
#3
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Цитата:
Skeptic:
Речь идёт обо всём Казахстане или только о нашей области?

В самом вопросе указано - речь идет о высказывании главы правительства по единому часовому поясу. То есть для всей страны.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1820
Премьер-министр РК заявил, что правительство поддерживает...
Отправлено: 22.11.24 - 15:04
#4
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Цитата:
Тимур Гафуров:

С одной стороны да. А с другой - нет.
Ибо голосуют здесь в основном жители области. И они руководствуются исключительно своими местными предпочтениями.
Первый вариант потому и набирает большинство голосов, что голосующим всё-равно на то, что западные районы вынуждены просыпаться на два часа раньше.
Это та самая проблема, из-за которой мы сами совсем недавно страдали.
То бишь - объективности в опросе не наблюдается.
...
Я уже не говорю о том, что фактически и мы пока живём не в своём часовом поясе и вынуждены просыпаться на час раньше.
...
Я, кстати, для себя варианта в предложенных не вижу...

[Исправлено: Skeptic, 22.11.2024 - 16:11]
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