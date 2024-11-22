Отправлено: - 13:34

abaika95:

Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят не раз лежавшие в вытрезвителе

Цитата:Ой, абайка что-то знает!Поделись, кто у нас тут "не раз" да ещё в вытрезвителе?И кто ж тебе сливает ПОСТОЯННО информацию о "лежавших", удовлетворяя твой , видимо, запрос?На форуме заметила только неравнодушие к алкоголю 111-го и его пивной живот (он же не стесняется выставлять свои фотки, даже больше - ему это доставляет маниакальное удовольствие!