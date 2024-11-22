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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Декларация равнодушия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50550
Аркадий ДЕНИСОВ: Декларация равнодушия
Отправлено: 22.11.24 - 11:30
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Почему в сентябре эта декларация полноценная, а в октябре, получается, уже все рухнуло в стране из-за одной этой женщины? Простого бедного человека вдруг жесточайше общипали на деньги. И у детей раньше были хлеб и вода, а теперь только вода осталась.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
429
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Декларация равнодушия
Отправлено: 22.11.24 - 11:30
#1
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Цитата:
В прошлом году получила извещение, но не придала этому значения
ну не знаю.... по-моему из каждого утюга напоминали "сдайте, сдайте". Да для сдачи "простому смертному" там только 10 раз нажать "нет" и 1 раз "подписать".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25017
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Декларация равнодушия
Отправлено: 22.11.24 - 11:48
#2
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У нас ситуация примерно такая - если ты работаешь официально, то предприятие все налоги вычитает и оплачивает. После сдачи декларации обычно часть налогов возвращается, если затраты были на лечение, учебу и т.д. то есть в большинстве случаев государство должно налогоплательщику. В этом случае никакая просрочка в сдаче деклараций не приведет к штрафу. Штраф можно получить только если бухгалтер ошибся, отчислял мало (что само по себе маловероятно) и сдача декларации просрочена. Но это в принципе бывает очень редко. Один мой коллега 10 лет не сдавал декларации, объяснил тупо ленью. Но он был уверен, что с него отчислялось более чем достаточно, поэтому и не оштрафуют. Так в итоге и получилось - он сдал декларацию и получил очень приличный возврат налогов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10128
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Декларация равнодушия
Отправлено: 22.11.24 - 11:53
#3
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Цитата:
В свое время, когда «горел» аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов и проходили судебные разбирательства, установили, что на сотни миллионов средств у него было. Начиная с 11 иномарок и кончая ресторанами. А налоговики за месяц до этого посмотрели налоговую декларацию, в которой было указано, что у Ахметжанова были двухкомнатная квартира в «хрущевке» и старый «запорожец».

Источник:

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42312
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Декларация равнодушия
Отправлено: 22.11.24 - 14:09
#4
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Цитата:
И я, честно говоря, онемел. Почему в сентябре эта декларация полноценная, а в октябре, получается, уже все рухнуло в стране из-за одной этой женщины?


Потому что вы каждый раз сами же поддерживаете нашу власть на протяжении многих десятилетий.
Именно вы и только вы виноваты что что то там с этой женщиной стало.
Умейте трезво оценивать ситуацию наконец
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7225
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Декларация равнодушия
Отправлено: 22.11.24 - 14:40
#5
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Я уже много раз говорил, в стране если очень сильно захотеть можно за раз покончить и с коррупцией и с наркоманией и прочие нехорошие вещи. Однако,есть опасность зацепить этим бороном своих людей
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