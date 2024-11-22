Отправлено: - 14:09

И я, честно говоря, онемел. Почему в сентябре эта декларация полноценная, а в октябре, получается, уже все рухнуло в стране из-за одной этой женщины?

Цитата:Потому что вы каждый раз сами же поддерживаете нашу власть на протяжении многих десятилетий.Именно вы и только вы виноваты что что то там с этой женщиной стало.Умейте трезво оценивать ситуацию наконец