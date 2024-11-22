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Казахстанцы смогут сами выбирать акимов: когда этого ждать в Костанае и других городах областного значения
Казахстанцы смогут сами выбирать акимов: когда этого ждать в Костанае и других городах областного значения
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