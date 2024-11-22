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≡ Казахстанцы смогут сами выбирать акимов: когда этого ждать в Костанае и других городах областного значения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50550
Казахстанцы смогут сами выбирать акимов: когда этого ждать в Костанае и других городах областного значения
Отправлено: 22.11.24 - 13:55
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Новая система выборов акимов заработает в Казахстане со следующего года. Акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3639
Re: Казахстанцы смогут сами выбирать акимов: когда этого ждать в...
Отправлено: 22.11.24 - 13:55
#1
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если бы выборы акимов были настоящими, с реальными альтернативными кандидатами, то ни один из акимов бы на своем месте не удержался.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42312
Re: Казахстанцы смогут сами выбирать акимов: когда этого ждать в...
Отправлено: 22.11.24 - 14:06
#2
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Цитата:
Полномочия избранного акима района и города областного значения прекращаются по истечении срока полномочий, а также досрочно в случае смерти акима, вступления в законную силу решения суда о признании акима недееспособным, безвестно пропавшим, в случае прекращения членства в политической партии, а также если вышестоящий аким и депутаты маслихата примут вотум недоверия.


Этот фантастический пункт сделали для отмазки глаз и мозгов?
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