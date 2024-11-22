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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42312
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:13
#14266
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Цитата:
maxsaf:
Классный был опрос.

Этот момент надо печатать на каждой странице, в течении нескольких лет.
Ах какой классный был донос, аж 4 человека по два раза голосовали..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4114
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:34
#14267
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Цитата:
abaika95:
Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят не раз лежавшие в вытрезвителе


Ой, абайка что-то знает!
Поделись, кто у нас тут "не раз" да ещё в вытрезвителе?
И кто ж тебе сливает ПОСТОЯННО информацию о "лежавших", удовлетворяя твой , видимо, запрос?
На форуме заметила только неравнодушие к алкоголю 111-го и его пивной живот (он же не стесняется выставлять свои фотки, даже больше - ему это доставляет маниакальное удовольствие!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4114
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:38
#14268
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Цитата:
111:
Ах какой классный был донос


На форуме только ты во всем видишь доносы и заговоры!
Точно - это мания (mania — влечение, страсть, безумие)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42312
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:58
#14269
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Цитата:
таноми52:
он же не стесняется выставлять свои фотки, даже больше - е

Хм..
Кто то говорит игнорит меня, оказывается нравлюсь с животом?
Зато реален, не как вы боты..
А что на живот мужа то не глядишь?
Нет что ли мужа?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42312
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 14:00
#14270
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Цитата:
таноми52:
На форуме только ты во всем видишь доносы и

Ну это же был донос сперва в жалобах , потом вы начали донос обсуждать в какой то теме с вентилятором, так разбрызгали, что даже сейчас гордитесь что замарались собственными фекалиями..
Трубя каждую страничку
- Классный был донос..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42312
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 14:02
#14271
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Ладно геи там у себя в демократических странах бегают с доносами и гордятся этим.
Кстати один гей в Германии стал миллиардером, так на доносах он заработал.
Но наши то доносчики, у нас их ласково называют стукачами.
Ну покуда мы еще не гейская страна.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 14:36
#14272
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Уважаемые пользователи, прошу не обсуждать друг друга (даже если вы не друзья совсем). Спорьте по темам.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4114
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 14:55
#14273
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Уважаемые пользователи, прошу не обсуждать друг друга (даже если вы не друзья совсем). Спорьте по темам.


Так ведь "доносы" и стукачи" как раз и есть любимейшая ТЕМА для некоторых...
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:09
#14274
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
abaika95:
Обосрался со своим голосованием

а что на форуме слово "обосрался" уже считается нормой?
ммм..буду знать
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:10
#14275
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Цитата:
Тимур Гафуров:

а слово " всплыл" уже запрещено?
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:11
#14276
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Цитата:
таноми52:
Так ведь "доносы" и стукачи

с поощрения ... стучат и доносят :lol:
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:13
#14277
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:15
#14278
Комментарий удален модератором.
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:19
#14279
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 15:20
#14280
Комментарий удален модератором.
Профайл
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